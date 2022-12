Tradiční Tříkrálová sbírka začne na východě Čech v menších obcích už první lednový den. V Hradci Králové pak koledníkům požehná biskup Jan Vokál v pátek 6. ledna v katedrále Svatého Ducha.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Koledníci Charity jsou již natěšení na tradiční živou koledu. Věříme, že do našich domovů přinesou radostné poselství Vánoc i v této nelehké době. Až u vás zazvoní, přispějte jim prosím také do kasičky na pomoc nemocným a potřebným, kterým naše Charity pomáhají,“ říká ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová. Výtěžek letos poputuje hlavně na pomoc místním hospicům. Část sbírky pak půjde na humanitární pomoc do zahraničí. Tříkrálová sbírka končí 15. ledna.