Loni musela charita sbírku zrušit. Kvůli protikovidovým opatřením byla jen online, vysvětluje ředitel Oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek: „Letos je to kompromis, přece jenom ty podmínky jsou trochu lepší, tak vyrážíme do ulic. Nebudeme chodit do objektů, ale budeme koledovat na náměstích a v ulicích měst a obcí. Letos bude opět i online sbírka a také bude možné přispět do víc než 20 statických kasiček v různých institucích a obchodech.“