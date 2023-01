Je pátek, svátek Tří králů. Úderem osmé hodiny ráno se na Velkém náměstí v Hradci Králové rozeznívají zvony, v katedrále svatého Ducha panuje slavnostní atmosféra. Není divu, uvnitř je to samá korunovaná hlava. Malí králové a královny v bílých hávech i barevných pláštích se už za chvíli vydají do ulic města na tradiční obchůzku s kasičkami tradiční Tříkrálové sbírky. Předtím jim ale v katedrále požehná sám královéhradecký biskup Jan Vokál. Posvěcena je pak křída, kterou koledníci budou také o víkendu označovat jednotlivé dveře, kam zavítají, nápisem K+M+B s letopočtem 2023.

Hudební skupinky se vydaly s novoročním přáním i do domovů důchodců, fakultní nemocnice a na úřady.

Dárci mohou podpořit sbírku i tehdy, když je koledníci nezastihnou. Třeba přispěním do statických kasiček v charitních zařízeních, kostelech, obchodech a na úřadech, nebo bezhotovostním darem na účet sbírky do 31. ledna či do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz, kde je možné podpořit i přímo charitu ve své oblasti. Odeslat lze i dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60, 90 nebo 190) na číslo 87 777, pomoci je možné finančním darem na účet sbírky: 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777, nebo sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 8. ledna od 18 hod. na ČT1 v přímém přenosu z MD Brno.

"Tříkrálová sbírka není jenom o penězích, samozřejmě budeme rádi, když budou dárci štědří, ale je i o přenášení vánočního poselství do každého dne tohoto roku. Každý den můžeme být na sebe hodní, každý den můžeme hledat, čím udělat druhému radost," připomíná ředitelka Diecézní charity Aneta Maclová.

S touto výzvou a posláním také koledníci do ulic vyrazili. Na některých je ještě vidět ranní únava, jiní jsou plni očekávání. "Těším se," svěřuje se jedna z malých kolednic.

Na hospic i vzdělávání dětí v Indii

Diecézní charita Hradec Králové v současné době zastřešuje síť 20 farních a oblastních Charit na území královéhradecké diecéze nejen v Královéhradeckém, ale i v Pardubickém, Středočeském, Libereckém kraji a kraji Vysočina, které Tříkrálovou sbírku organizují. Jak její ředitelka prozradila, část výtěžku půjde nejen na služby, které poskytuje Oblastní charita Hradec Králové. Peníze z jednotlivých sbírek pomohou i v oblastech, kde mají regionální charity své sídlo.

"Tady v Hradci Králové budou vybrané peníze určeny pro výstavbu hospice ve Stěžerách, který je v podstatě připraven. Pak jsou prostředky určené také na projekty, na které se nedostává a které již oblastní charita provozuje a malá část z každé sbírky půjde i na podporu výchovy dětí a jejich vzdělávání v diecézích Bangalore a Belgaum v Indii v rámci projektu Adopce na dálku, který naše Diecézní charita organizuje už přes 22 let," přiblížila, kde všude bude letos výnos ze sbírky pomáhat.

Koledovalo se nejen v pátek na Tři krále, kdy do ulic Hradce Králové vyrazilo kolem stovky skupinek. Mnoho dalších se na tříkrálovou obchůzku vydá o víkendu, a to nejen v různých částech Hradce, ale i v dalších městech a na vesnicích.

I děti dokážou pomoci

Organizátoři Tříkrálové sbírky přitom mívají problém sehnat potřebný počet koledníků: "Je to všude a je to dáno i tím, že teď opět řádí nemoci. Ale vždycky to nějak dopadne. Jsem ráda, že děti mají zájem, a myslím, že je důležité je odmala vést k takovýmto činnostem. Vnímají pak potřeby druhých a i když nejsou velcí, už také dokážou nějakým způsobem pomoci."

Na řadě míst královéhradecké diecéze zazní o tomto víkendu také tříkrálové koncerty, chystají se živé betlémy a v Dobrušce zpívání koledníků u vánočního stromu.

První ročník celostátní Tříkrálové sbírky se uskutečnil v roce 2001, v Hradci se konala už o dva roky dříve.

Tříkrálová sbírka v Hradci Králové a okolí:



- 6. ledna v Hradci Králové v centru a v Plotištích.

- 7. ledna v obcích Lhota pod Libčany, Libčany, Želí, Stěžery, Hřibsko, Stěžírky

- 7. a 8. ledna na Pláckách, Novém Hradci, Třebši, Podzámčí, Pod strání, ve Svobodných Dvorech, na Slezské Předměstí (Severní ulice), Pražském Předměstí, Pouchově, ve Věkoších, ve vilové části v ulici Vrchlického, dále v ulicích Horova, Čechova, Albertova, Mandysova a také ve Svobodných Dvorech - Chaloupkách a Ruseku.

- 8. ledna v Urbanicích

7. a 8. ledna v obcích Praskačka, Krásnice, Sedlice, Vlčkovice, Žižkovec

- v Osicích je kasička na obecním úřadě.

"Tady v Hradci Králové jsme začínali ještě dřív než v Olomoucké diecézi už v roce 1999, kdy jsme oslovili tehdy ještě našeho biskupa Dominika Duku, že nám schází peníze. A on nám poradil, abychom zkusili tříkrálovou sbírku. Vyslali jsme tehdy 15 trojic králů, studentů Biskupského gymnázia, a ti přinesli prvních 27 tisíc korun na Domov pro matky s dětmi, který v té době ještě neexistoval. Dnes už má 21 let činnosti," dodává Maclová.

Dnes se už vybrané částky pohybují docela jinde než v počátcích.

"V roce 2022 Tříkrálová sbírka v královéhradecké diecézi vynesla celkem 21,1 milionů korun. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí," doplnila mluvčí královéhradecké charity Jana Karasová.

Pozor na podvodníky!

Lidé by však měli být obezřetní, svátku Tří králů totiž využívají i falešní koledníci.

"O každé sbírce pořádané na území města je informováno město i městská policie. Zároveň platí i nepsané pravidlo, že sbírky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých pořadatelů. Skupinky koledníků musí být vždy vybaveny pokladničkou, která je zapečetěna pracovníky magistrátu města/obecního úřadu, a na boku má samolepku s červeným logem charity. Zodpovědná osoba má u sebe pověření ke konání sbírky. Na požádání je povinna prokázat se průkazkou Diecézní katolické charity HK a občanským průkazem," upozorňuje mluvčí Městské policie Hradec Králové Eva Kněžourová.

Jak pak radí, kdo si není jistý, měl by se obrátit na městskou policii, která takové "koledníky" zkontroluje.