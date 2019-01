Mnohem víc tahačů i návštěvníků než vloni. Tak má podle organizátorů vypadat letošní Czech Truck Fest, který se koná od zítřka do neděle na letišti.





Sedmý ročník největšího setkání řidičů, majitelů a příznivců nákladních aut by měl překonat všechny předchozí ročníky počtem aut a návštěvníků, ale i programem. „Očekáváme 20 tisíc návštěvníků. Přijet má 800 aut nejen z Čech, ale i z Maďarska, Slovenska, Polska a Holandska,“ informoval nás jeden z organizátorů Vladimír Pohl. Vloni se na letišti sešlo přes šest set trucků a čtrnáct tisíc lidí.



Hlavní část programu se odehraje v sobotu a v neděli, kdy bude areál pro diváky otevřen už v devět hodin. „Dopravu na letiště neposilujeme, ale v případě potřeby jsme připraveni linku 15 posílit,“ uvedl Leo Sedláček z dopravního podniku.



Truck Fest má na programu kromě jiného večerní přehlídku nasvícených vozidel, jízdy zručnosti i různé závody a soutěže. „Novinkou je jízda přesnosti nazvaná Michelin trucker roku. Své umění předvede i kaskadér na motorce, zpestřením bude vystoupení hudebních kapel,“ přiblížil nám další taháky Pohl. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, které si budou moci zasoutěžit a vydovádět se na atrakcích. Pro ženy za volantem je připraveno jejich tradiční setkání – truckerský babinec.

O nic nepřijdou ani lidé, kteří se na letiště nevypraví, ale trucky přesto chtějí vidět. Truckeři jim opět vyjdou vstříc oblíbenou spanilou jízdou ulicemi města. Trasu vždy lemují tisíce nadšených lidí. Letos trucky vyjedou v 11 hodin z letiště na Předměřice, po silnici kolem Hypernovy do Plačic a Opatovic, odkud zamíří zpět. Od Hradubické na letiště se dostanou kolem nemocnice a dopravního podniku. Spanilá jízda však obvykle vyvolává i problémy v dopravě. Lze proto u některých spojů očekávat zpoždění.

Eva Rothová, Martin Černý

Příjezdové cesty budou značeny směrovými tabulemi (viz mapa ). Vjezd a vstup pro pěší do areálu letiště branou zpředměřické silnice. Tam po

Od Vamberka, Svitav, Pardubic a z centra pro nákladní vozidla z II. okruhu u viaduktu do Buzulucké kolem Dopravního podniku směr Skladištní oblast, na konci Pouchova vlevo kolem SSŽ k letišti.

Pro truckery

Příjezdové cesty budou značeny směrovými tabulemi (viz mapa). Vjezd do areálu letiště hlavní branou společně svystavovateli a VIP hosty. Při příjezdu probíhá registrace u přistavených návěsů firmy NYK logistic. Dejte si pozor na správné zapsání všech údajů, ty se potom objeví ve všech oficiálních výsledcích. Správně si také zaregistrujte vkteré kategorii chcete být hodnoceni do soutěže o nejhezčí truck. Dodávka, náklaďák, tahač nebo souprava. Vkaždém trucku mohou být 2 osoby, dále dostanete tašku sprezenty partnerů, tričko, bulletin sprogramem a pokyny. Na přední okno potom samolepku a registrační číslo, které musí být po celou dobu akce řádně připevněné. Pokud budete chtít dostanete ještě ke dveřím řidiče malou pamětní plastickou samolepku. Vkaždé tašce budete mít také pytel na odpadky.

Předplacené registrace budou mít vyznačena svoje parkovací místa, ostatní parkují podle pokynů pořadatelů. Rychlost při pojíždění po areálu je max. 10 km/h.

Během celé akce platí pod pokutou přísný zákaz vyjíždění mimo vyznačené plochy, zejména na hlavní vzletovou a přistávací dráhu. Platí také zákaz jízdy po 20.00 hodině.

Vareálu bude na čtyřech místech rozmístěno dostatečné množství mobilních toalet. Pro spokojenost návštěvníků jsou dohodnuty nové a příjemnější typy těchto zařízení. Připraveny budou i mobilní sprchy steplou vodou.

Účastnický poplatek je 666,- Kč + DPH, celkem 700,- Kč, na místě si můžete vyžádat doklad.

Spanilá jízda Letos novou trasou podle mapy vyjíždí vsobotu v11.00 hodin. Dodržujte pravidla silničního provozu a dbejte pokynů pořadatelů a Policie ČR.

Vokolí 1 km kolem nemocnice nepoužívejte klaksony!!!

Dodržujte bezpečné rozestupy, ale udržujte souvislou kolonu bez velkých mezer.

Nejhezčí truck

Vneděli ve 13.00 hodin budou vyhlášeny výsledky soutěže o 3 dodávky, 3 náklaďáky, 3 soupravy, 3 airbrushe a 10 tahačů. Do tohoto hodnocení budou zařazena pouze vozidla, která se zúčastní vyhlášení a předávání cen. Vkategorii tahačů je navíc finanční odměna za 1. místo 10000,- Kč, 2. místo 6. 000,- Kč a 3. místo 4. 000,- Kč

Zdroj: www.truckfest.cz