„Každý čtvrtek se budou cestující moci od recepce kempu vydat na cestu po hradeckých lesích. Během hodinu a půl dlouhé jízdy cestující navštíví zábavní Park Na Větvi, rytířské hradiště, oboru se zvířaty a rybník Výskyt. Poté budou moci vláček využít zájemci o jízdu od kempu do centra města, kam se vydá v 16.30 hodin,“ říká náměstek primátora pro oblast správy městských organizací Pavel Marek (ANO). Na trasu po hradeckých lesích bude vláček vyjíždět od Stříbrného rybníku v 9, 11, 13 a 15 hodin.

Do areálu kempu Stříbrný rybník by měl turistický vláček zajíždět také ve středu večer. „V kempu připravujeme malé letní kino, které plánujeme spustit od července. Domluvili jsme se s hradeckým dopravním podnikem, zda by mohl turistický vláček dopravit návštěvníky od Muzea východních Čech k nám do areálu Stříbrného rybníku na promítání. Zpět se návštěvníci filmové projekce dostanou běžnými spoji městské hromadné dopravy,“ doplňuje ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Vyjíždět by měl vždy ve středu v 19 hodin, samotná cesta potrvá přibližně 30 minut. Jízdné bude činit 50 korun.

Turistický vláček nadále nabízí zájemcům i dvě tradiční trasy po zajímavých místech Hradce Králové, a to každou středu a v pátek s odjezdem ve 14, 15, 16 a 17 hodin od Muzea východních Čech. Kompletní ceník jízdného spolu s podrobným popisem tras je k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku města Hradce Králové www.dpmhk.cz.