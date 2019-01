Hradec Králové - Plný sál starostů se v pondělí dopoledne ptal vlády na řešení akutních problémů.

Problémy ve zdravotnictví a školství. To byla témata okolo kterých se nejčastěji točila debata mezi starosty a vládou na pondělním setkání obou táborů v rámci výjezdního zasedání vlády v královéhradeckém kraji. V otázce zdravotnictví nejvíce starosty obcí pálí nedostatek obvodních lékařů a zubařů. „Chtěla jsem se zeptat, jak to s obvodními lékaři vyřešíte? Zdravotní pojišťovny se k nám chovají, že je to náš problém. Člověk dojde na pojišťovnu, vyfasuje papíry a na nich je, že máme jezdit desítky kilometrů daleko. Jsme na periférii kraje a pro nás je to neřešitelný problém,“ vznesla dotaz starostka Deštného v Orlických horách Alena Křížová. K ní se posléze přidal i její kolega z Dětenic Radomír Vališka: „Když jsme si sehnali zubaře, tak nám dle matematického vzorce pojišťovna řekla, že podle toho, kolik jich je v kraji, tak vlastně žádného nepotřebujeme. Navíc v nedaleké Libáni nedávno zrušili i dorostového lékaře.“

Starosta Dětenic uvedl i příklad z vlastního života.

„Mám kamaráda po mrtvici, který u nás byl na Silvestra. Chytl ho zub a museli jsme jet sedmdesát kilometrů do Hradce na ambulanci,“ nechal se slyšet dětenický starosta. V Hradci pak přišel šok: „Vylezl doktor, který tu o své službě trhal zuby jak na běžícím pasu a řekl, že dnes jen trhá. Ale jestli to můj kamarád vydrží, ať si vezme prášek a po svátcích jde ke svému zubaři.“

Pobídky pro lékaře

„To je skandál. Co je to za bordel. Pane ministře, co s tím uděláte,“ zaúkoloval odpovědí předseda vlády Andrej Babiš ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Než mu však předal slovo, přítomné starosty informoval, že zdravotnictví je dlouhodobý problém a vláda jej chce řešit. Podle něj se jedná hlavně o systémovou záležitost, kterou dlouhodobě nikdo neřešil. Pak si vzal slovo ministr Adam Vojtěch.

„Co jsem tady vyslechl, je velká chyba. Pokud vás takto pojišťovna odbude, je to rozhodně nezákonný postup.

Pošlete nám vaše výtky a my si na pojišťovnu došlápneme,“ dodal nejmladší člen vládního kabinetu a zaměřil se na nedostatek lékařů obecněji.

Podle něj se tyto problémy pohybují ve dvou rovinách. Jednak mladí lékaři nemají dostatečnou pobídku, aby si zřídili ordinaci v odlehlých oblastech, ale také je málo peněz na budoucí lékaře.

„Připravujeme zvýšit počty studentů. V současné době uspěje na lékařské fakultě jeden z deseti uchazečů.

Školy na ně nemají peníze. To se musí změnit,“ uvedl Adam Vojtěch s tím, že pokud lékař přeci jenom vystuduje, nemá potřebu jít do odlehlých oblastí. „Musíme vybudovat pobídkový systém.“

Problémové děti

Na přetřes přišly i problémy ve školství. Nejvíce se skloňovalo téma dvouletých dětí. S účinností od září 2020 se totiž rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou do tří let.

Mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořeny kapacity. „Tyto děti nemáme kam dát. Stát to na nás jenom hodil a s místem si poraďte,“ uvedl starosta Českého Meziříčí Milan Žďárek. S výtkou naprosto souhlasil současný ministr Robert Plaga: „Mám s tímto nařízením problém. Minulá ministryně to nezvládla. My to teď musíme zmírnit. Ještě o tom budu jednat s ministryní pro místní rozvoj. Ale opravdu to takto nemůže zůstat.“

Peníze pro učitele

Současného šéfa resortu školství posléze požádal místostarosta Jaroměře Jiří Kubina o zvýšení mezd pro učitele v lokalitách, kde do školy chodí děti z vyloučených lokalit. „Policisté a vojáci mají rizikové příplatky a lázně. Učitelky, které mají daleko větší záběr, nemají nic,“ uvedl Jiří Kubina. Když posléze začal Robert Plaga do problému zatahovat EU, přerušil jej ministerský předseda: „Pane ministře, nás nezajímá Evropa, nás zajímá starosta. Toto řešit chceme. Je to navázané i na šmejdy, kteří zneužívají sociální systém.“ Podle ministra Roberta Plagy v případě vyloučených lokalit selhává systém a také samotní rodiče. „Ale je velmi obtížné to zaseknout.

Vnímám to jako velký problém, ale v současné době si nedokážu představit, jak to technicky vyřešit,“ nepotěšil místostarostu svojí odpovědí ministr Robert Plaga.