Kraj sleduje počty pěstounů v rámci statistik. Vyplývá z nich potřeba získat nové zájemce o dlouhodobou pěstounskou péči, a tím upřednostnění přirozeného prostředí pro děti před svěřením do ústavní péče. „V současné době evidujeme téměř 300 dětí, kterým bychom chtěli zprostředkovat pěstounskou péči. Žijí v dětských domovech a nutně potřebují blízkou osobu, pocit jistoty a vizi do budoucnosti,“ uzavírá Berdychová.

„Týdnem pěstounství chceme rozšířit povědomí o náhradní rodinné péči. Ta je totiž nenahraditelnou součástí sociální práce s ohroženými dětmi. Dávají dětem to nejdůležitější, domov v pravém slova smyslu,“ uvedla krajská náměstkyně pro sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši).

