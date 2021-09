Po dlouhých 18 letech od prvních plánů města začaly ve středu oficiálně stavební práce na lávce, která překlene řeku Labe u kongresového centra Aldis. Nyní na nábřeží probíhají přípravy, samotné budování lávky by stavbaři ze společnosti SMP CZ mohli zahájit na přelomu září a října. „V průběhu podzimu se budeme stěhovat nad řeku, bude zde vznikat provizorní konstrukce, na které budeme lávku stavět. Předpokládáme, že prefabrikáty sem začneme navážet začátkem příštího roku nebo v únoru, a na podzim příštího roku bychom měli mít dokončeno,“ říká zástupce SMP CZ Viktor Stržínek.

Nová lávka přes Labe bude stát město více než 133 milionů korun bez DPH. Zhruba sto milionů by podle představ vedení města měla pokrýt evropská dotace. „Ta cena samozřejmě není nízká, ale podle mě za vysokou kvalitu nemůžeme chtít nízkou cenu. Chodci a cyklisté se díky lávce dostanou kratší a především bezpečnější cestou na druhý břeh řeky,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Za vysokou cenou stojí především použitý materiál, tedy speciální vysokopevnostní beton. Tato téměř experimentální technologie by měla zaručit dlouhodobou trvanlivost konstrukce. „Je to něco nového, ale vždy musí někdo něco vyzkoušet, jinak by se nikdy nic nového nepostavilo,“ uzavírá architektka Gabriela Elichová.

Lávka má oživit celou lokalitu

Nová lávka bude mít celkem 103 metrů a překlene Labe v místech u Collinovy ulice před Kongresovým centrem Aldis a na druhé straně u budovy Státního okresního archivu na Smetanově nábřeží a Škroupovy ulice. Pro chodce nebo cyklisty se tak výrazně zkrátí například cesta od Centrálu do Šimkových sadů. „Já tu lávku považuji za strašně důležitou věc. Dokončí se stavba ČSOB, upraví se nábřeží a celý ten parter, udělá se lávka přes Labe a vznikne tak nové nádherné centrum a navíc komunikační cesta, která spojí toto centrum s náplavkou. Myslím, že to obrovsky prospěje společenskému životu v té části města,“ řekl Deníku primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS).