Hradec Králové – Nejsou to ani dva roky, co se dočkala fontána v Žižkových sadech rozsáhlé obnovy. Kolemjdoucí proto může překvapit, že se v těchto dnech v sadech znovu pilně pracuje.

Na fontáně hradeckých v Žižkových sadech se opět pracuje, protože tu v zimě prasklo potrubí. | Foto: Deník/ David Taneček

„Probíhá záruční oprava, museli jsme stavbu už na začátku zimy reklamovat. Prasklo zde totiž potrubí a zaplavilo technologickou místnost. V současné době firma trubky vyměňuje,“ vysvětlil ruch kolem zrekonstruovaného bazénu Vlastimil Ondráček z hradeckých technických služeb.

Do konce března by měly být opravy dokončeny a voda by zde měla začít tryskat stejně jako ze všech dalších hradeckých fontán v dubnu.

Připomeňme, že v roce 2009 dostala okrasa Žižkových sadů novou vanu a svými technologiemi včetně změkčovače vody a vlastního zdroje v podobě vrtané studny pod terasami odpovídá moderním fontánám dnešní doby. (lka)