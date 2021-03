V roce 2013 vznikla u hradeckého nádraží vůbec první cyklověž v České republice. Jenže zatímco v jiných městech od té doby rostou cyklověže jak houby po dešti a svých věží už se dočkal i třeba Trutnov nebo Jaroměř, tu první hradeckou dělníci před 16 měsíci i kvůli dlouhodobým sporům s městem demontovali. Majitel Rudolf Bernart ze společnosti Systematica už před více než dvěma lety podal na město žalobu. Nelíbilo se mu, že město i přes usnesení zastupitelstva z roku 2017 věž neodkoupilo.

Město nepochybilo, rozhodl soud

Soudní spor se táhl zhruba dva roky. Bernart požadoval po městu pět a půl milionu jako náhradu škody. Okresní soud dal loni za pravdu městu. Podle radnice nebyly splněny podmínky pro odkup. Začátkem března tento rozsudek potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové. Město tak spor definitivně vyhrálo. Kdo však v celém sporu jednoznačně prohrál, jsou hradečtí cyklisté. Bezpečně zaparkovat kolo u hlavního nádraží je totiž opět problém. Podle nového náměstka primátora pro správu majetku Pavla Marka radnice intenzivně jedná se Správou železnic o možnosti umístit novou cyklověž přímo k nádraží. „Bylo by to součástí revitalizace celého toho prostoru, která se chystá, dokonce by to ani neplatilo město. Našlo se místo, kde by se to dalo zrealizovat, takže za mě je jenom otázka času, kdy to dopadne,“ řekl Deníku Marek.

Město jedná také o osudu věže u Futura

Velmi nejistá je budoucnost i druhé hradecké cyklověže. Podle Marka město jedná o ceně a uvažuje o jejím odkoupení. Jinak i jí hrozí demolice. Konečné slovo by podle náměstka měli mít zastupitelé. „Ta věž je využívaná jen asi z 30 procent. Podle našich informací ale OC Futurum plánuje změny a ostatní parkovací místa pro kola by mohla zmizet. Pak by se zájem o věž určitě zvýšil,“ naznačil.