Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stihlo opravu mostu dříve, než původně plánovalo. Práce začaly v polovině května, jejich hlavním důvodem bylo nefunkční odvodnění mostu. Hromadění vody pak způsobovalo poruchy na vozovce.

„Na mostě už se skončilo. Dodělávají se už jen poslední věci pod mostem. Mělo by to minimálně dalších deset let vydržet,“ řekl Miroslav Gregor z hradeckého ŘSD.