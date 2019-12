Leckde si však se smutkem připomínají blízké, kteří už s nimi ke slavnostnímu tabuli nikdy nezasednou. Letos budou příbuzní se zármutkem vzpomínat také na šestačtyřicet dospělých i dětí, kteří se v našem kraji stali obětmi dopravních nehod. Jejich počet je hrozivý. Navíc oproti loňsku, kdy na silnicích zahynulo osmnáct lidí, naprosto nevysvětlitelně vzrostl.

Tito lidé zemřeli zcela zbytečně. O život je nepřipravilo stáří ani vážná choroba, ale riskantní jízda, bezohlednost, agresivita, nepozornost, anebo jen hloupost. Vlastní nebo cizí, což je také smutné. Více než třetina lidí, kteří letos zahynuli při dopravní nehodě, nic nezavinila. Stali se obětí fatální chyby, kterou udělali jiní.

A přitom všichni, řidiči, motorkáři, cyklisté i chodci, vědí, jak se chovat na silnici, jak správně řídit a čeho se vyvarovat. V loňském průzkumu jedné z českých pojišťoven více než polovina dotazovaných řidičů uvedla, že na na českých silnicích je nebezpečno. Dvě třetiny respondentů však zároveň přiznaly, že při jízdě překračují povolenou rychlost…

Těžko říct, proč řidiči nedodržují pravidla. Od porušování dopravních předpisů je neodradí ani křížky a pomníčky se svíčkami, které označují místa tragických havárií a kterých u našich silnic stále přibývá. O příčinách dopravních nehod bylo sepsáno neskutečné množství nejrůznějších pojednání, takže se nikdo nemůže vymlouvat na to, že by mu něco z této problematiky nebylo známo. Na silnicích ovšem řidiči zpravidla přesně vědí hlavně to, v čem chybují ti druzí.

Blížící se Nový rok vybízí k tomu, aby si lidé dávali nejrůznější předsevzetí. Možná by nebylo úplně od věci věnovat jedno i vlastnímu chování na silnicích.