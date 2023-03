Základní školu Jiráskovo náměstí v současné době navštěvuje 24 ukrajinských dětí. "Žáci navštěvují různé třídy, většinou se je v případě potřeby daří dát tam, kde už mají spolužáka. Ten jim je v začátku určitě oporou," prozrazuje ředitelka školy Alena Hradílková. Největším problémem podle ní je to, že žáci přicházejí do školy s rozdílnou jazykovou úrovní, a to navíc průběžně.

Začleňování ukrajinských žáků se daří i díky asistence, která je původem z Ukrajiny, kde působila jako učitelka. "Ve škole už více než rok působí ukrajinská asistentka, která zde žije již více než 10 let a která působila na Ukrajině jako učitelka. Díky ní se začleňování daří, protože zprostředkovává počáteční komunikaci s rodiči žáků, žákům pomáhá při adaptaci ve škole, při výuce i při případném řešení problémů," vysvětluje důležitost asistentky ředitelka.

Kvůli ukrajinským žákům vytvořila škola dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu. "Stanovili jsme si tzv. úrovně znalostí a vedeme si karty pro jednotlivé žáky, do nichž si zapisujeme pokroky každého z nich. Žáci navíc mají jednu hodinu českého jazyka dle své úrovně," dává nahlédnout do postupů školy Alena Hradílková.

Podle ředitelky Aleny Hradílkové je začleňování žáků z Ukrajiny zatím úspěšné, ale náročné. "Začlenění těchto žáků je opravdu velmi náročné na organizaci práce i na přípravu pro vyučující i asistenty pedagoga, kteří v některých třídách působí," podotýká ředitelka ZŠ Jiráskovo náměstí.

To, že se nově příchozí žáky daří do hradeckých škol plynule začleňovat, potvrzuje primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová, do jejíž gesce patří oblast školství. "Přitom pro učitele a výuku to nebylo v takových počtech vůbec jednoduché. Ve školách byli schopni velice rychle přizpůsobit výuku také pro ukrajinské nováčky či jim zajistit speciální pedagogy pro výuku češtiny. Hradecké školy tento úkol obdivuhodně zvládly, a za to jim patří můj veliký dík,“ uvedla Springerová. Pozitivní roli podle ní sehrála také solidarita v dětských kolektivech, které ukrajinské nováčky přijaly mezi sebe.

Školu v hradeckých Kuklenách navštěvuje v současnosti dle ředitele Martina Huška 31 ukrajinských žáků. Podle ředitele se na škole systém vzdělávání ukrajinských žáků podařilo dopracovat tak, že už mohou pracovat bez improvizace: "Vše, co bylo před rokem na bázi 'improvizace' a realizovalo se v dobré víře, má nyní řád, který funguje."

Nejlépe to podle ředitele lze popsat na postupu při nástupu nového žáka z Ukrajiny do školy. "Rodičům je nabídnuta účast na doučování českého jazyka v rámci Školy určené pro výuku cizinců. Když projeví zájem, začne žák třikrát týdně docházet na skupinové doučování češtiny - skupina čítá maximálně 10 žáků a žákyň, výuku vede český učitel. Jednou týdně se do třídy dostaví rodilá mluvčí - ukrajinská asistentka, která cíleně s žáky probere učební pokrok, případně poskytne určité 'sociální' zázemí, paní je přítomna i na 10 hodinách výuky češtiny v rámci Školy určené," popisuje ředitel kuklenské školy.

Vyučující na kuklenské škole ukrajinským žákům individuálně stanoví rozsah látky a kritéria hodnocení pro pololetní klasifikaci. "Víme, kdy z předmětu nehodnotit a jak vykazovat. Víme, jaké tiskopisy vystavovat a co si nechat podepsat při návratu žáka zpět domů," podotýká ředitel Martin Hušek.

Díky Operačnímu programu Jana Amose Komenského může škola v Kuklenách nabízet žákům také několik hodin individuálního doučování, v češtině školit ukrajinské zaměstnance nebo také využít vzdělání asistentky k realizaci dvou "smíšených" kroužků kreslení.

Za uplynulý rok prošlo hradeckými základními školami kolem 500 ukrajinských dětí, přičemž do vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu navštěvovalo hradecké základní školy zhruba 25 ukrajinských dětí. „Nejvíce dětí nastoupilo právě vloni v březnu, kdy najednou během měsíce nastoupily bezmála dvě stovky ukrajinských uprchlíků. Do mateřských škol to pak bylo zhruba 30 dětí,“ upřesnil vedoucí odboru školství hradeckého magistrátu Zbyněk Bárta. Ve druhém pololetí loňského roku měly ukrajinské děti zdarma obědy ve školních jídelnách.

Hradecké školy během roku opustilo 127 ukrajinských dětí. V současné době se starají v hradeckých základkách o 374 ukrajinských žáků a přibližně 80 v mateřských školách. Mezi školy s největším počtem nově přijatých ukrajinských žáků patří se čtyřmi desítkami Základní školy SNP a Mandysova.

Město se do pomoci Ukrajině zapojilo okamžitě po zahájení rusko-ukrajinského konfliktu. Zastupitelstvo města vyčlenilo z rozpočtu dva miliony korun. První milion byl ihned zaslán na účet Charity ČR, finance z druhého milionu byly použity zejména na zajištění ubytování pro ty, kteří prchají před ruskou agresí. Dále z něj byly financovány obědy a pomůcky dětem v hradeckých základních a mateřských školách. Město od začátku konfliktu aktivně hledalo a poskytlo ubytovací kapacity pro uprchlíky. Zároveň zřídilo transparentní účet na pomoc partnerskému Černihivu, kde sbírá finanční prostředky na jeho obnovu. Zhruba 400 tisíc korun z tohoto účtu již pomohlo k nákupu speciálního ponorného čerpadla sloužícího k obnovení dodávek pitné vody, nebo také na výměnu vytlučených oken černihivské školky.