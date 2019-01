Hradecko - Prodlužovanou rekonstrukci průtahu Smiřicemi by měli silničáři dokončit ještě letos. Sousední Holohlavy, přes které uzavírku objížděla většina aut včetně kamionů, si však oddychly už nyní.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Relativního klidu se po několika měsících dočkali obyvatelé Holohlav. Po dotazu Deníku vyřešil náměstek hejtmana Martin Červíček se starostou obce Milošem Malínským problém s kamiony, které si už od loňského srpna zkracovaly přes Holohlavy objízdnou trasu uzavřených Smiřic nedaleko Hradce Králové.

V listopadu si starosta Holohlav stěžoval na to, že ačkoliv vede oficiální objížďka Smiřic přes Černožice, většina řidičů volí kratší variantu právě přes Holohlavy. Kvůli zvýšené frekvenci zejména kamionové dopravy trpěli v Holohlavech místní obyvatelé i místní komunikace. Po dotazu Deníku slíbil v polovině prosince náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček, že situaci vyřeší. „Domnívám se, že by tam ty kamiony jezdit neměly,“ odpověděl Červíček s tím, že čekal na nějaký podnět ze strany obcí. „Nicméně na základě vašeho dotazu tedy ještě dnes zavolám starostovi Holohlav a začneme to řešit,“ přislíbil 1. náměstek hejtmana Martin Červíček zhruba před měsícem.

Že se tak opravdu stalo nyní starosta Holohlav potvrdil. „Silnice je už průjezdná pouze pro automobily do 3,5 tuny. Výjimku mají pouze místní nákladní automobily. Tím se to vyřešilo,“ uvedl Miloš Malínský.

Omezení pro kamiony podle starosty Holohlav opravdu funguje. Úleva je to podle něj jak pro občany, tak pro trpící silnici. Malínský věří, že poničená silnice se v roce 2020 dočká rekonstrukce za přispění kraje. „Stále mám ústní příslib od náměstka Červíčka, že nám finančně pomůže s opravou místní komunikace, přes kterou nyní řidiči Smiřice objíždějí. Věřím, že tomu tak bude,“ uvedl Malínský s tím, že na řadu by měly Holohlavy přijít až po kompletním dokončení prací ve Smiřicích.

První etapa ve Smiřicích měla být dokončená už v listopadu, kvůli problému s mostem přes Mlýnský náhon se však termín dokončení odsunul až na letošní květen. „Problém s mostem ale neovlivní druhou etapu,“ uvedl nedávno ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs. Druhá etapa, při které silničáři dokončí rekonstrukci průtahu Smiřicemi až k výjezdu z obce směrem na Libřice, by měla podle Brandejse skončit ještě v letošním roce. Pro rok 2020 je pak v plánu i další úsek silnice. Od konce Smiřic, po odbočku na Skaličku.