„To jsem tedy zvědavá, jak se to bude dodržovat,“ podivovala se jedna ze dvojice starších dam, které plochu okukovaly. „To abych si sem vzala brusle. Ale to není led, to je nějaká umělá hmota,“ zkoumala povrch její kamarádka.

Enormní zájem Hradečanů o bruslení na umělém povrchu očekává ředitel pořádající Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Miroslav Franc: „Kluziště má omezenou kapacitu a obávám se, že zájem bude daleko větší.“

Na pořádek dohlédnou strážníci

Podle náměstka primátorky Miroslava Hlouška by se návštěvníci měli řídit návštěvním řádem plochy: „Jde hlavně o bezpečnost a také o to, aby si lidé bruslení užili, aby kluziště nebylo přeplněné. Na dodržování provozního řádu dohlédnou při nepravidelných obchůzkách městská policie či pracovníci města.“

Na umělý povrch by s výjimkou doprovodu dětí do 10 let neměli vstupovat lidé v botách. „Pokud by na umělý povrch nanosily nečistoty, třeba písek, pak by hrozilo poškození plochy a lidem by se samozřejmě tupily brusle,“ vysvětluje Miroslav Hloušek.

VIDEO: Hurá na sáňky! Vzácný sníh si děti v Hradci Králové užívají, dokud je

Na ploše se také nesmí hrát hokej ani popíjet alkohol.

Kluziště se má po skončení trhů přesunout na Masarykovo náměstí, kde bude zřejmě až do konce března. Město si plochu zatím jen pronajalo, protože si chce vyzkoušet zájem lidí a jeho funkčnost. „O podobnou plochu už projevili zájem ředitelé některých hradeckých základních škol, uvidíme, jak se osvědčí,“ dodává náměstek hradecké primátorky Miroslav Hloušek.

Za nájem plochy na letošní zimu včetně montáže a stěhování zaplatí město podle registru smluv dva miliony korun.