Město Hradec Králové navázalo spolupráci se studenty pražské UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). V jejich rukou je nyní řešení náplavek, veřejného prostoru na Ulrichově náměstí či jiných míst ve městě. Zapojeni budou také odborníci z České republiky a zahraničí. Na spolupráci je vyčleněno téměř 2,4 milionu korun s DPH.

Nábleší, tedy bleší trh na náplavce Labe, hostí Hradec Králové každou poslední neděli v měsíci. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Už v průběhu ledna město Hradec Králové podepsalo memorandum s UMPRUM o spolupráci na projektech a akcích, které mají za cíl podpořit rozvoj kulturního a uměleckého života ve městě. V dubnu navštívili studenti s vedoucími jednotlivých kateder město a seznámili se blíže s jeho historií a místy, která by se mohla zvelebit. Vymezen byl i prostor, kde by mohla vzniknout pobytová nábřeží. V současné době byly ze strany UMPRUM upřesněny lokality, které se dočkají oživení, uvedlo město v tiskové zprávě.

„Při dubnové návštěvě jsme se studenty UMPRUM řešili, na co je dobré navázat, kde prostor podél řeky oživit a kam až je možné zasahovat. Jejich pole působnosti bude poměrně široké a důležité je, aby byl naplněn smysl daného úkolu. Tím je nabídnout obyvatelům možnost se více přiblížit k vodě a trávit u ní volný čas,“ říká náměstek primátorky pro oblast urbanismu a architektury Adam Záruba, který zároveň dodává: „Řeč ale nebyla pouze o oživení břehů a dalších náplavek různými moly. Ve spolupráci s externím architektonickým ateliérem je také cílem zmapovat to, jak probíhá život na Ulrichově náměstí. Tento prostor by měl zůstat reprezentativní a vhodný i pro formální setkávání, jeho hladká plocha ale zároveň nabízí i netradiční formy využití třeba pro skateboarding. Důležité je tyto dvě funkce velmi citlivě propojit. Diskuze směřovala také k uměleckým intervencím, jež by se mohly objevit ve veřejném prostoru po městě. Se studenty jednotlivých kateder UMPRUM a jejich profesory se ještě letos setkáme,“ uvádí náměstek Záruba.

Své nápady na podobu náplavek a prostor Ulrichova náměstí budou studenti řešit v zimním semestru. Ateliér volného umění se již zabývá analýzou veřejných prostranství a vytipovává místo právě pro vystavení uměleckých děl.

