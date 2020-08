Unikátní hradeckou zvonohru mají rozeznít čtyři miliony korun

O hradeckém kostelu Sboru kněze Ambrože by se bez nadsázky dalo říci, že tu za posledních deset let vznikl Pantheon významných českých osobností. Ty však nereprezentují busty, ale zvony, které ve výsledku dají vzniknout ojedinělé koncertní zvonohře. Poslední zvon Jan Palach, který jako všechny předešlé odlil zvonař Petr R. Matoušek, byl do prostor stavby z dílny Josefa Gočára dopraven v předloňském listopadu.

První zvonohra v České republice se připravuje v kostele v Hradci Králové | Foto: Deník / Michal Fanta