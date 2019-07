Opravy, které zahrnovaly mimo jiné i restaurování malovaných výzdob interiéru, celkově vyšly zhruba na 14,5 milionu korun. Kostel pochází ze 17. století z východního Slovenska, město jej zakoupilo v roce 1934.

Komentované prohlídky budou tento týden ve středu a ve čtvrtek začínat ve 14, 15 a v 16 hodin. Následně bude kostel otevřen vždy od pátku do neděle s prohlídkami od 13, 14 a 15 hodin, a to až do konce září.

Jan Novotný