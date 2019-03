Koncertní zvonohra, která vzniká v Hradci Králové, má již kompletní sestavu zvonů.

O hradeckém kostelu Sboru kněze Ambrože by se bez nadsázky dalo říci, že tu za posledních deset let vznikl Pantheon významných českých osobností. Ty však nereprezentují busty, ale zvony, které ve výsledku dají vzniknout ojedinělé koncertní zvonohře. Poslední zvon Jan Palach byl do prostor stavby z dílny Josefa Gočára dopraven v loňském listopadu. Na zvonaře však ještě čeká práce „jak na kostele“. „Jsem rád, že odlévání zvonů máme úspěšně za sebou, ale ještě nás čeká spousta práce. Zvony musí ještě dostat srdce a také se musí udělat závěsní konstrukce, instalovat klaviatura a dodělat mechanika,“ uvedl jeden z iniciátorů projektu, zvonař Petr R. Manoušek, který v ideálním případě vidí konec celé anabáze v příštím roce.