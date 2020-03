Až do odvolání přerušuje Univerzita Hradec Králové výuku na všech svých čtyřech fakultách. Opatření se dotkne asi 6 tisíc tuzemských a třech stovek zahraničních studentů. O uzavření univerzity rozhodl krizový štáb vedení školy. Důvodem je prevence před šířením koronaviru a nová opatření, která v úterý vyhlásila Bezpečnostní rada státu.

Univerzita Hradec Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Vedení univerzity doporučilo studentům, kteří jsou na kolejích, aby během přerušení výuky odjeli do svých domovů. Zahraniční studenti mohou samostatně studovat ve svém ubytování. „S ohledem na to, že se na kolejích pohybuje velké množství lidí, jsme vydali doporučení, aby po dobu uzavření univerzity odjeli do svých domovů,“ informoval rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča a dodal, že již v minulých dnech omezila univerzita zahraniční cesty.