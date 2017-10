Univerzita slavila výročí své budovy

Hradec Králové - V úterý uplynulo přesně 20 let, kdy byla slavnostně otevřena první budova dnešního univerzitního areálu v území Na Soutoku.

Univerzita Hradec Králové - ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zuzana Škvrnová

Objekt společné výuky, jak se jmenuje, představuje symbol více než třicetileté snahy o výstavbu moderního zázemí pro vysokoškolské vzdělávání budoucích učitelů v Hradci Králové. Budova, jejíž vzhled i barevné ladění je inspirováno cihlovými školními budovami od Josefa Gočára, získala v roce 1998 ocenění Stavba roku 1998. I vnitřní dispozice čtyřpatrové budovy odkazuje na Hradec Králové.

Budova univerzity oslavila dvacetiny

Dvacet let. Tolik roků uplynulo od otevření první budovy univerzitního areálu v Hradci Na Soutoku. Budova získala v roce 1998 ocenění Stavba roku. „Velké dílo se podařilo, když si uvědomíme i tehdejší politicko-hospodářskou situaci. Budova je i po 20 letech krásná. Na schodišti je kanadský mramor, nádherné obložené sloupy či nerezové zábradlí. Já, když tam procházím, tak si říkám, že to ani možné, že je to už 20 let,“ uvedl Bohumil Vybírali, který měl stavbu jako prorektor pro výstavbu na starosti.