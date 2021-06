„V loňském roce byla dokončena rekonstrukce Lhotecké ulice, nyní se bude pokračovat v Úprkově ulici. V této sdílené investici města a kraje se postaráme o chodníky, které v některých částech chceme udělat nové, jinde opravíme ty stávající. Počítáme také s vybudováním nové zastávky MHD Malšovice nebo výměnou osvětlení u všech značených přechodů pro chodce. Kraj zde zajistí nový povrch, jelikož se jedná o komunikaci v jeho vlastnictví. Stavební práce by měly být zahájeny v první polovině července, zatím počítáme od 7. července, dříve to určitě nebude,“ uvedl náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha.

Se stavebními úpravami nastanou změny také v městské hromadné dopravě.

„MHD bude v této oblasti fungovat podobně jako při minulých uzavírkách. Spoje ve směru od Svinar budou končit na náhradní konečné zastávce Malšova Lhota v Leknínové ulici. Stejně tak budou na náhradní zastávce Malšovice - zahrádky v Úprkově ulici končit spoje ve směru od Malšovic,“ doplnil ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Zdeněk Abraham.

Od září budou i po dobu výluky opět v provozu školní spoje linek č. 11Š a 17Š. Silnice by měla být uzavřena do října, objízdná trasa pro ostatní automobilovou dopravu povede přes Svinarský most a silnici I/11 (ulice Bratří Štefanů).