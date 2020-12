„Dozorčí rada na svém pondělním zasedání odvolala Ivanu Urešovou z funkce předsedkyně představenstva a doporučila představenstvu holdingu zvolit do svého čela současného místopředsedu představenstva Mariana Tomášika,“ informoval radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK). Urešová stála v čele holdingu od 1. března. Více než dva roky předtím vedla náchodskou nemocnici. Vloni sílil tlak na její odstoupení. O její odvolání žádal starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD), kriticky se k ní vyjadřoval i současný hejtman Martin Červíček (ODS). Na návrh tehdejšího náměstka pro zdravotnictví Aleše Cabicara (TOP 09) ale krajští radní rozhodli o jejím přesunu do čela holdingu. Její zodpovědnost se tak výrazně zvětšila. Jako šéfka holdingu měla na starost nejen nemocnici Náchod, ale také další nemocnice v Trutnově, Jičíně nebo Dvoře Králové nad Labem.

Pokud představenstvo holdingu vyslyší doporučení dozorčí rady, stane se staronovým předsedou představenstva Marian Tomášik. Ten vedl holding už od ledna 2019 do února 2020. Posledních devět měsíců byl místopředsedou.

Kromě odvolání Urešové doporučila dozorčí rada představenstvu také změny ve složení správních rad jednotlivých nemocnic. Každá správní rada by nově měla být tříčlenná – bude v ní zasedat ředitel nemocnice, jeden ze zaměstnanců dané nemocnice a zaměstnanec zdravotnického holdingu. „Tímto krokem dáme větší důraz na samostatnost řízení nemocnic, poté co se ustoupilo od jejich sloučení pod jedno IČO. Je to jeden z prvních kroků, kterým chceme docílit zefektivnění správy krajského zdravotnictví,“ doplnil radní Fink.