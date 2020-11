Ačkoliv se o stavbě obchodního centra na západním okraji Hradce Králové hovoří už deset let, pokročilý stav rozpracovanosti projektu místní obyvatele velmi překvapil. Minulý měsíc totiž vyšlo najevo, že investor, kterým je společnost Endeta, chce už v roce 2022 začít stavět a o tři roky později pak kompletní obchodní centrum otevřít. Vyplynulo to z oznámení v procesu posouzení dopadů na životní prostředí, které se 20. října objevilo na úřední desce krajského úřadu.

Z něj lze vyčíst i další podrobnosti plánovaného projektu. Včetně nového parku se má rozkládat na 25 hektarech mezi Kuklenami a kruhovým objezdem na budoucí dálnici D11. Prodejní plocha má mít rozlohu přes 40 tisíc metrů čtverečních, největší hala má mít půdorys 244 na 87 metrů a vzniknout zde má skoro dva tisíce parkovacích míst.

Největší problém představuje vznik obchodního centra podle místní pro dopravní situaci. Ačkoliv hradečtí zastupitelé v roce 2010 odhlasovali, že podmínkou pro stavbu centra je vybudování silnice Nová Zelená, která uleví přetížené Pražské třídě, v plánu investora nyní o takové komunikaci není řeč. "V pracovních dnech by se na těch nejužších částech Pražské ulice pohybovalo až 20 tisíc vozidel za den. Dopad na životní prostředí a kvalitu bydlení v Kuklenách by byl naprosto evidentní," říká k plánu opoziční zastupitel a místní obyvatel Alois Havrda (KSČM).

Zastupitelé začátkem listopadu schválili návrh Aleše Dohnala (Piráti), aby město požadovalo podrobné posouzení dopadů na životní prostředí, tedy podrobnou studii přezdívanou “velká EIA”.

“Je třeba uplatnit zejména požadavky na vyhodnocení budoucí dopravní zátěže, příspěvku záměru k efektu tzv. tepelného ostrova a rovněž zatížení obytných domů hlukem a světelným znečištěním z provozu nákupního centra, a to včetně nočních hodin,” píše se v usnesení.

Připomínky, které kromě města zasílali na kraj i místní obyvatelé a různé spolky, mohou přispět k úpravě projektu. "Velká EIA tam může dát podmínku, že se to nezkolauduje dříve, než to bude lépe dopravně napojené. Takové stanovisko by už bylo opravdu závazné," vysvětlil Dohnal, co svým návrhem zamýšlel. Deset let staré usnesení zastupitelů totiž podle něj nemuselo být právně vymahatelné.

Jak už je zmíněné v úvodu, snaha obyvatel i města se opravdu vyplatila. Tento týden totiž krajský úřad opravdu podrobnou studii "velká EIA" nařídil.

“Na základě zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad k závěru, že záměr „Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA,” uvedl odbor životního prostředí krajského úřadu v oznámení. Nyní tedy čeká projekt podrobné zkoumání. To trvá v podobných případech minimálně rok a jeho součástí bude i veřejné projednání. Zdá se tedy, že termín zahájení stavby v roce 2022 je nyní už prakticky nereálný. EIA totiž teprve předchází samotnému stavebnímu řízení.