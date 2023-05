/REPORTÁŽ/ Do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové vstupuje muž. Oblečený je celý v tmavém, na hlavě má kapuci, na zádech vojenský batoh, v ruce nůž. Po chvíli se ozývá střelba a křik. Situace, kterou známe spíš ze zpravodajství, nejčastěji ze Spojených států. Tady se jedná o cvičení na téma aktivní střelec.

Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. | Video: Jiří Fremuth

Během chvíle na místo přijíždí první hlídky. Překvapivě ale nezastavují přímo u vchodu do budovy, ale zhruba o sto metrů dál. „Velitel, který zásahu velí, situaci vyhodnotil tak, že není bezpečné vystoupit přímo před vchodem,“ vysvětluje na první zdání nelogické chování policistů řídící důstojník cvičení Petr Fejtek z hradeckého krajského ředitelství policie.

Policisté, kteří nosí běžně na hlídkách balistické vesty, se rychle dooblékají. Berou si přilby, jeden má balistický štít a běží do budovy. „Jsou to hlídky, které se běžně pohybují v terénu. Dostaly informaci o střelbě na fakultě, berou na sebe ochranné prostředky a vstupují do budovy,“ komentuje situaci ředitel krajské policie Petr Petřík.

Na rozdíl od běžné „ostré akce“ ale mají modré pistole. „Střílelo se simulačními pistolemi, na cvičení nepoužíváme ostré zbraně,“ vysvětluje Petr Petřík.

Psali jsme:

VIDEO: Útok aktivního střelce na lékařské fakultě v Hradci? Jde jen o cvičení

Přijíždí další hlídky a postupně vbíhají do budovy. „Kde je,“ ptá se jeden z policistů běžících do budovy. „Někde nahoře,“ odpovídá studentka prchající opačným směrem.

Pět minut po nahlášení střelby se z vysílaček ozývá informace o eliminaci střelce. „Zásadní je pro nás eliminace útočníka, dostat ho pod tlak, aby už nevraždil. Spěchat, na nic nečekat a provést to, proč jsme šli k policii,“ dodává Petr Fejtek.

Mezitím policie místo uzavřela. Zpovzdálí zatím sledují situaci i zdravotníci a hasiči. Policie si stále není jistá tím, zda v budově není další útočník. První pomoc na místě zatím přímo v budově poskytují policisté. „Nejdůležitější je zastavit krvácení, na to umírá v takových situacích nejvíc lidí,“ připomíná za Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Mezitím opouští budovu Lékařské fakulty skupinky studentů a zaměstnanců univerzity. „Přijde nějakej chlap a začne střílet? Přijde vám to normální?“ křičí jedna ze zakrvácených studentek, která za doprovodu policie opouští budovu.

Kdo povede Hradec? Osekaná koalice vyhlíží odpadlíky, program chce zachovat

Hasiči a zdravotníci se do budovy dostanou až po víc než 15 minutách. Zatím za ochrany policie. „Útočník s sebou přinesl batoh, ve kterém byla nebezpečná látka, správně ji policisté neotevřeli a předali ji hasičům,“ říká spokojeně Petr Fejtek.

Samotné cvičení se teprve vyhodnotí. Už teď je ale jisté, že se cvičení celkem zúčastnilo 35 policistů, hasiči, záchranka a informaci o dostala i Fakultní nemocnice Hradec Králové, aby se připravila na příjem většího počtu zraněných. Část studentů a zaměstnanců z budovy utekla, část se ukryla nebo zabarikádovala v učebnách a kancelářích.

„Uteč, schovej se, bojuj. Nejlépe je nedostat se do kontaktu s útočníkem, utéct, schovat se a teprve v nejhorším bojovat,“ vysvětluje poučku pro podobné situace Petr Fejtek.

1/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 2/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 3/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 4/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 5/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 6/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 7/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 8/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 9/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 10/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 11/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 12/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 13/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 14/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 15/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 16/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 17/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 18/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 19/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 20/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 21/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 22/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 23/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 24/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 25/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 26/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 27/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 28/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 29/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 30/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 31/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 32/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 33/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 34/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 35/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 36/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 37/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 38/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka. 39/39 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Osamělý střelec vtrhl do budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. Na situaci, kterou známe spíš ze Spojených států, cvičili policisté, hasiči a záchranka.

Zdroj: Grafik redakce