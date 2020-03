"Uzavřeli jsme tři mateřské školky z 33 řazení. Vydali jsme výzvu rodičům, pokud nemusí mít děti ve školkách, aby je tam neposílali," říká náměstek primátora Martin Hanousek.

"Je na nás vyvíjen tlak, abychom zavřeli všechny školky, ale to my určitě neplánujeme. Kdybychom přistoupili k masivnějšímu zavírání školek, tak zachováme možnost především pro rodiče ze stran záchranářů, lékařů a hasičů aby měli možnost své děti do školek dávat i nadále," podotkl Hanousek na závěr.