Ve vodě novobydžovského koupaliště se letos poprvé smočíte 10. června a dobrou zprávou je, že ceny tu udrželi na loňské úrovni.

Koupaliště v Novém Bydžově. | Foto: MěÚ Nový Bydžov

Už od pondělí 29. května si zájemci mohou pořídit permanentky na koupaliště v Novém Bydžově, a to v kanceláři technických služeb u paní Spejchalové. Cena je 1000 korun za kus. Za jednotlivé vstupné jinak zaplatí dospělí návštěvníci 70 korun, děti, studenti a důchodci 50 korun, držitelé průkazů ZTP/P s doprovodem 40 korun, až dvě děti ve věku do tří let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.

Sezona bude zahájena 10. června a otevřeno bude každý den od 9 do 21 hodin.

FOTO, VIDEO: Konečně! Hradecké koupaliště Flošna zahájilo sezónu

Z koupališť na Hradecku je v provozu hradecká Flošna, kde se nyní jede v režimu vedlejší sezony. Celodenní vstup tu vyjde majitele čipových hodinek na 70 korun, ostatní na 100 korun. Děti do 120 cm mají vstup zdarma. Otevřeno je od 10 do 19 hodin.