Chodníky podél budovy Vrbenského kasáren v Hradci Králové se uzavřou z důvodu sanace a dláždění. Omezení pro pěší potrvá dva měsíce - od 1. října do konce prosince. Magistrát města o tom informoval ve vyhlášce uveřejněné na své úřední desce.

Uzavírka chodníků potrvá dva měsíce, vždy bude ale uzavřen jen jeden úsek. V první etapě od 1. do 15. listopadu chodci neprojdou od Pomníku padlých legionářů dál Divišovou ulicí ke kasárnám, a to z důvodu sanace budovy. Do konce listopadu pak bude zavřená i část chodníku v ulici Šimkova, kam se přesunou sanační práce. Omezení pro chodce v Šimkově ulici potrvá až do konce prosince, a to kvůli sanaci, ale i kvůli dláždění chodníků.

Vrbenského kasárna se promění v největší přírodovědeckou expozici v České republice a návštěvnické centrum, které má sloužit k inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové. Stavební práce budou stát 341 milionů korun, má jít o největší krajskou investici do kultury. Přestavba začala letos v červnu.

Více o revitalizaci Vrbenského kasáren zjistíte ZDE.

„V centru Hradce Králové už nebude ‚strašit‘ ruina, kolem které se místní báli procházet a v uvolněném zdivu hnízdili holubi. Stavební práce vyjdou na 341 milionů korun včetně DPH a provede je společnost Geosan Group. Kompletně přebudujeme vnitřní prostory, budeme sanovat sklepní prostory, aby do nich dál nevnikala voda, a objekt dostane novou fasádu,“ sdělil již dříve první náměstek hejtmana pro oblast investic Pavel Bulíček.

Mohlo by vás zjaímat: Pozor, uzavírka. Začala oprava silnice u polikliniky v Hradci Králové