Na začátku týdne v době, kdy most nikdo nehlídal, zákazem co chvíli projelo osobní auto. „Zpočátku jsme se snažili upozorňovat, ale teď jsme už přistoupili na sankce, kdy řidičům hrozí pokuta 1500 korun. Budeme tam dál nepravidelně zajíždět a dodržování zákazu kontrolovat,“ varuje řidiče Eva Kněžourová s tím, že toleranční doba skončila a teď už pokuty padají.

Je ráno a u Pražského mostu směrem z centra Hradce stojí hlídka městské policie (MP). Co chvíli přijede auto, když řidič uvidí hlídku, zastaví a váhavě se otáčí. Jedna řidička se vzdá myšlenky na porušení zákazu až po důrazné gestikulaci strážníka. „Strážníci MP v součinnosti se státní policií stojí u Pražského mostu. Po zkušenostech z prvních dní víme, že řidiči zákaz nerespektují,“ říká mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová. Objížďka vede po sousedním Tyršově mostu a tam se v dopravních špičkách auta pomalu posunují.

Údržba začala v pondělí, most se bude opravovat po etapách. Hotovo má být do konce července a práce budou stát 6 milionů bez DPH. Stavbaři obnoví v následujících měsících antikorozní ochranu mostu, namontují ochranné sítě proti hnízdění ptáků a opraví chodníky.

Magistrát zadal práce na Pražském mostu prostřednictvím Technických služeb Hradec Králové. „Projekt se připravoval poslední tři roky. Tehdy ještě nebylo jasné, kdy začne oprava Milety. Teprve teď se vyjádřil odbor dopravy města a památkáři. Proto to zhotovitel dělá teprve nyní,“ vysvětluje mluvčí městské společnosti Patrik Palátka.

Po vypuknutí prací na křižovatce Mileta přinesla uzavírka mostu další dopravní komplikaci. Doprava se přesunula na Tylovo náměstí a Tyršův most, kde stojí auta ve špičkách v kolonách.

Původně se zvažovala úplná uzavírka mostu. Na žádost Dopravního podniku se ale bude opravovat po etapách, aby přes most mohla jezdit MHD. Most mohou využívat i hasiči, záchranka a policie. Pro pěší zůstavá průchozí jeden chodník.

Načasování stavby považuje za nešťastné opozice. „Samozřejmě chápu, že ta oprava byla nutná, že takové investice se plánují dlouhodobě, nicméně to znamená pro Hradec další obrovskou zátěž,“ říká za nejsilnější opoziční klub hnutí ANO v městském zastupitelstvu jeho místopředseda Denis Doksanský. „Lidé hledají jakoukoliv cestu, kudy Miletu objet a ve chvíli, kdy se zavře most, tak to centrum ještě více zatíží. Žel se toto vedení města tak úplně nepodvedlo,“ dodal Doksanský.