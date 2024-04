Minulé úterý ubyly na křižovatce Mileta dva jízdní pruhy a šest dní nato město zavřelo pro osobní dopravu nedaleký Pražský most . Jeho oprava potrvá čtyři měsíce. „Fakt nechápu, proč se to musí dělat současně. Jako by nestačilo, že se skoro nedá projet kolem nemocnice, teď ještě tohle. To fakt nevymyslíš,“ rozčiluje se řidič Pavel, kterého uzavírka zjevně zaskočila a teď se v ranní špičce posunuje po Tylově nábřeží směrem k sousednímu Tyršovu mostu.

Magistrát zadal práce na Pražském mostu prostřednictvím Technických služeb Hradec Králové. „Projekt se připravoval poslední tři roky. Tehdy ještě nebylo jasné, kdy začne oprava Milety. Teprve teď se vyjádřil odbor dopravy města a památkáři. Proto to zhotovitel dělá teprve nyní,“ vysvětluje mluvčí městské společnosti Patrik Palátka.

„Údržbové práce památkově chráněné stavby, jako je Pražský most, nejsou ale jednoduché a musí se řádně připravit. Po konzultaci s památkáři je letos hotová projektová dokumentace, navíc zde v polovině srpna povede trasa mezinárodního triatlonového závodu Ironman,“ dodává náměstek primátorky pro správu městského majetku Pavel Vrbický.

Původně se zvažovala úplná uzavírka mostu. Na žádost Dopravního podniku bude probíhat po etapách, aby přes most mohla jezdit MHD. Most mohou využívat i hasiči, záchranka a policie. Pro pěší zůstane průchozí jeden chodník. „Ostatní řidiči budou prostřednictvím dopravního značení navedeni na objízdnou trasu přes Tylovo nábřeží, Divišovu ulici a ulici Československé armády,“ popisuje objízdnou trasu za Technické služby Patrik Palátka.

Načasování stavby považuje za nešťastné opozice. „Samozřejmě chápu, že ta oprava byla nutná, že takové investice se plánují dlouhodobě, nicméně to znamená pro Hradec další obrovskou zátěž,“ říká za nejsilnější opoziční klub hnutí ANO v městském zastupitelstvu jeho místopředseda Denis Doksanský. „Lidé hledají jakoukoliv cestu, kudy Miletu objet a ve chvíli, kdy se zavře most, tak to centrum ještě více zatíží. Žel se toto vedení města tak úplně nepodvedlo,“ dodává Doksanský.

Stavbaři obnoví během následujících měsíců antikorozní ochranu mostu, namontují ochranné sítě proti hnízdění ptáků a opraví chodníky. „Pracovníci by měli začít spodní částí, poté by měla následovat oprava chodníků a zábradlí,“ dodává Patrik Palátka. V červnu se ještě uzavře náplavka pod mostem pro chodce. Most má být opravený do konce července a práce budou stát 6 milionů bez DPH.

