Na potíže je třeba se připravit při samotném průjezdu Hradcem Králové. Až do prosince roku 2016 tu totiž bude probíhat kompletní přestavba křižovatky Mileta. Průjezd dopravně velmi vytíženou oblastí kolem Fakultní nemocnice bude po celou dobu řešen prostřednictvím objízdných tras, nicméně jako v případě každé větší silniční stavby platí, že pokud do města nemusíte, nejezděte do něj. Ušetříte si spoustu času stráveného v kolonách.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

Po dokončení prací vzniknou tři nové odlehčovací bypassy pro přímé odbočení doprava, nové zastávky MHD, pod křižovatkou povedou podchody pro chodce a cyklisty. Podchody podle města chodcům nabídnou bezkolizní propojení mezi Moravským Předměstím a centrem Hradce a výrazně tím zvýší i propustnost křižovatky pro automobilovou dopravu.