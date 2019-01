Hradec Králové – Senátor Vladimír Dryml, který minulý víkend obhajoval svůj post v prvním kole senátních voleb na Hradecku, padl. Z jeho deseti vyzyvatelů si nejlépe vedl nezávislý kandidát s podporou ČSSD lékař Jaroslav Malý - svůj hlas mu dalo téměř 22 procent voličů.

Exprimátor proti lékaři

Ve druhém kole se mu postaví druhý postupující, bývalý primátor Hradce Králové Oldřich Vlasák, který od voličů získal skoro 19 procent.

Účast při druhém kole senátních voleb bývá tradičně podstatně nižší než v kole prvním. Sám Vlasák očekává, že k urnám v pátek a v sobotu dorazí asi jen kolem 10 procent oprávněných voličů. „Bude rozhodovat každý hlas," myslí si.

Pro nastávající volební boj sbírá podporu z řad politických stran i osobností Hradecka. Svůj hlas mu přislíbila například hradecká TOP 09, která ke stejné volbě vyzvala i svoje voliče. Na Vlasákovu stranu se rovněž přiklonil i jeden z neúspěšných aspirantů na senátorské křeslo „zelený" Pavel Křížek. „Vyjedu ještě do některých obcí, je nesmysl slibovat, že do všech, to už bohužel nestihnu. Pokusím se lidi motivovat k volbám znovu jít, odhaduji, že to bude opravdu těsné," říká Oldřich Vlasák.

Svou podporu mu přislíbil i vítěz nedávných komunálních voleb současný primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. „Jsem tu dnes sám za sebe a vyjadřuji Oldřichu Vlasákovi svoji podporu ve druhém kole senátních voleb. Senát je pro mě pojistkou demokracie a Oldu velmi dobře znám, je to Hradečák a slušný člověk," vysvětlil Fink.

Opravy silnic a pokuty pro politiky

Vlasák by v roli senátora podle svých slov rád maximálně bojoval za Hradecko a jeho obyvatele. V Hradci Králové třeba plánuje postavit univerzitní halu, v některých obcích opravit silnice a starostům obcí obecně pomáhat v boji proti povinnému slučování. „Navíc bych se rád zasadil o nějaké pokuty pro politiky za neplnění povinností. Občas jsou ty absence až příliš pravidelné," konstatoval Vlasák.

