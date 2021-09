Podle popisu by se mohlo zdát, že i další díl seriálu Ostudy Hradce se věnuje holubímu domu u nádraží. Situace na Pláckách je však v některých ohledech ještě horší.

I v bývalé prodejně potravin se setkáte se zápachem moči a hordou odpadků, mezi kterými přespávají lidé bez domova. Není jich tady sice zdaleka tolik jako v holubím domě, umístění tohoto squattu je ale alarmující. Nezabezpečená budova je jen několik metrů od zastávky městské hromadné dopravy, rodinných domů nebo prodejny zmrzliny.

V seriálu Ostudy Hradce sledujeme místa, která by vedení města a jeho obyvatelé možná nejraději před turisty skryli. Víte i vy o lokalitách, které kazí Hradci renomé? Pošlete nám tip na email Tomas.Kulhanek@denik.cz

A v bezprostřední blízkosti asi 50 metrů od tohoto místa najdete i dětské hřiště. Není tak divu, že místní lidé mají o své děti strach.

„Je to určitě nebezpečné. Hlavně kvůli bezdomovcům co tam čas od času přespí. A taky kvůli dětem, co budou jezdit od září do školy autobusem z té zastávky,“ má obavy místní obyvatel Miroslav Suchý.

A není sám. Obavy z objektu neskrývá ani žena, která redakci Deníku na další z hradeckých ostud upozornila. Podle svých slov se okolí budovy za tmy sama vyhýbá.

„Ve dne jsou někdy vidět větší děti, jak tam bez vědomí rodičů prolézají,“ vypráví žena, která si nepřála uvádět své jméno. A doplňuje jí i jedna ze sousedek objektu: „Jsou s tím jenom problémy. Nejenže to vypadá příšerně, ale scházejí se tady i bezdomovci a lezou tam zvědavé děti.“

MAJITELEM JE FIRMA V LIKVIDACI

Podle katastru nemovitostí je vlastníkem objektu společnost Up-Ington s.r.o. Ta je ovšem od loňského podzimu v likvidaci a tak se rozhodně nedá očekávat, že by se situace měla v nejbližším obdobím nějak zlepšit. Podle místních se sice dříve majitel pokoušel objekt zabezpečit, nikdy to prý však nevydrželo déle než několik dnů. Teď podle sousedů aspoň k objektu pravidelně zajíždí státní i městští policisté. Navzdory tomu, že zde přespávají bezdomovci, sousedé nezaznamenali nějakou výraznou kriminalitu.

Bývalá prodejna v hradeckých Pláckách vypadá opravdu otřesně.Zdroj: Martin Patkoš

„Bezdomovci občas prosí o cigarety, ale jinak s tím moc problémy nejsou. Blbé je to hlavně kvůli vzhledu a dětem,“ říká mladík, který bydlí kousek od objektu.

Trávu za objektem podle místních seká jeden ze sousedů, jinak se ale o zchátralou budovu nikdo nestará. Dostat se dovnitř není vůbec složité. Vzhledem k odpadkům a všudypřítomnému smradu to však určitě není vhodné pro slabší povahy. Místní radí se budově radši obloukem vyhnout.

PRODEJNA NEFUNGUJE UŽ DÉLE NEŽ ČTVRTSTOLETÍ

Za minulého režimu v budově fungovala prodejna potravin. „Dřív tu bývala úžasná prodejna, dnes už je z toho ruina,“ pokrčí rameny Miroslav Suchý. Od doby, kdy prodejna skončila už uplynulo více než 25 let.

„Co já pamatuju, tak tam nejdřív byla prodejna potravin, ze které se časem stalo skladiště nábytku a truhlářství. V jednu chvíli to dokonce koupili nějací mladíci, kteří tomu opravili střechu a ptali se pak po okolí na odbyt zboží. Z toho nakonec taky sešlo a dnes to vypadá takhle,“ vypráví další z místních pamětníků. Mezi obyvateli hradecké čtvrti Plácky kolovali v posledních letech různé zvěsti o tom, jaké nové využití by mohla zchátralá budova dostat.

„Mělo se to prý zbourat a postavit nová bytovka, ale o všem vím jen z doslechu,“ vypráví mladík jednu z teorií. Pravdou ale je, že další osud budovy je zatím nejasný.