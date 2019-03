Na funkci děkana byl docent Kříž, narozený v roce 1974 v Hradci Králové, zvolen jednomyslně všemi členy Akademického senátu v prosinci loňského roku, a to pro volební období 2019 - 2023.

„Kdybych měl vyjmenovat tři hlavní priority, kterým se chci věnovat, bude to rozhodně intenzivní práce na internacionalizaci fakulty a dále rozvoj vědecké činnosti zaměřený zejména na úzká excelentní témata. Do třetice bych rád zmínil, a to dokonce cítím jako naši společenskou povinnost, zachování a rozvoj učitelských oborů, protože dobří učitelé přírodovědných předmětů a matematiky v našem systému už teď zoufale chybí a školy, které tyto budoucí pedagogy produkují, ani nestíhají nahrazovat učitele odcházející do důchodů. Řešení je dle mého názoru mimo jiné v zatraktivnění těchto studijních oborů,“ říká o svých plánech nový děkan Jan Kříž.