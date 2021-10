Pamětní deska je na budově Kulturního a spolkového domu, kde se Horák narodil. ČTK to řekla Lucie Javůrková z organizačního týmu. Autorem pamětní desky, kterou financovala obec Černilov, je kameník Hynek Shejbal. Odhalení desky dnes přihlížely desítky lidí.

"Komunistický režim chtěl, aby osudy mnohých lidí i jejich odkaz byly zapomenuty. Odvaha a statečnost Bohuslava Horáka a jeho rodiny jsou však stále velkou inspirací pro nás i pro další generace. Pamětní deska by nám to měla stále připomínat," uvedli organizátoři.

Horák se narodil v učitelské rodině v budově bývalé evangelické školy v Černilově 22. února 1899, v současném Kulturním a spolkovém domě, kde měli rodiče učitelský byt. Bydleli tam do Bohuslavových osmi let. Horák získal titul inženýra zemědělství a také se stal známou mediální osobností v rozhlase. Stejně jako jeho manželku Miladu ho věznili nacisti, uvedli organizátoři.

Po válce se oba zapojili do protikomunistického odboje, po zatčení manželky emigroval Horák do Německa. Jejich dcera zůstala u příbuzných v Praze. O popravě své manželky se dozvěděl z rozhlasu v uprchlickém táboře. Milada Horáková byla po procesu vykonstruovaném komunistickým režimem popravena 27. června 1950. Po celou dobu svého pobytu v Německu se Horák marně snažil dostat dceru k sobě. V roce 1954 odešel do USA, kde pracoval pro americkou zpravodajskou službu.

S dcerou se setkal v USA po 17 letech od chvíle, kdy se viděli naposledy, a to v roce 1966, kdy se jí podařilo za otcem na tři měsíce vycestovat. Natrvalo přesídlila do USA v roce 1968. Bohuslav Horák se do Československa už nikdy nepodíval, zemřel 13. října 1976 ve Washingtonu. Je pohřben v Bělči nad Orlicí na Hradecku.