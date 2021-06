Opravy způsobí úplné uzavírky. Na krajskou stavbu navazují investice města a ŘSD, které řeší nový podchod a úpravu křižovatky na silnici I/11. Objízdná trasa až do konce srpna povede přes Svinary, Svinárky, Blešno a Nepasice.

Oblast kolem Hradce Králové ještě od 7. července čeká zahájení poslední etapy rekonstrukce silnice III/29827 z Malšovy Lhoty do Hradce Králové. Dopravní omezení v tomto úseku potrvá do 24. října a objížďka povede přes Svinary, Svinárky, Blešno a silnici I/31 do Hradce Králové.