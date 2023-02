"Je spíš pro menší děti, aby se na něm naučily bruslit," vysvětluje tajemník chlumeckého městského úřadu Pavel Školník.

A už první den se kluziště těšilo velkému zájmu. V provozu bude až do 8. března, a to každý den od 8 do 19 hodin. V době vyučování má přednost škola a školní družina.