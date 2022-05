Chudeřice leží mimo hlavní silnice v Polabí pár kilometrů od Chlumce nad Cidlinou. Vede tudy železniční trať a na dohled je pražská dálnice. „Když jsem tady začínal, měli jsme 178 obyvatel a teď už je nás 263,“ říká mi zdejší starosta Miloš Veselý, který obec vede od roku 1994. Podle něj se tady snaží dělat to, co by mělo být pro politiky samozřejmostí, tedy pracovat pro lidi: „Vlastně neustále hledáme prostory pro novou výstavbu, máme tady veškeré sítě, vodovod, kanalizaci i plyn. Máme i dobré dopravní spojení od dálnice, přes vlak až po autobusy.“ Teď Chudeřice chystají změnu územního plánu, díky které by mělo přibýt dalších 24 parcel pro rodinné domky.

V Chudeřicích najdeme to, čím se nemohou pochlubit mnohem větší obce. Mají obchod, který je otevřený sedm dní v týdnu, hospodu se sálem pro 200 lidí, ale také školku, kam chodí stěží uvěřitelných 50 dětí. „Teď máme přímo z Chudeřic 12 dětí. Zbytek dětí vozí rodiče ze spádových obcí. Po zápisech jsme museli desítky dětí odmítnout,“ říká mi mezi skotačící drobotinou ředitelka školky Lenka Málková. Školka je v obci už 51 let.

„Bylo obdobní, kdy jsme měli 13 dětí a uvažovali o tom, že to zavřeme. Teď řešíme opačný problém, spíš děti odmítáme,“ vzpomíná na horší léta Miloš Veselý. Ostatně školku teď čeká rekonstrukce. Kolaudovaná je na 40 dětí a před nedávnem obci vypršela výjimka na 50 předškoláků. „Projektujeme rozšíření, už máme územní rozhodnutí a budeme žádat o stavební povolení. Prakticky zůstanou jen obvodové stěny. Rozpočet na rekonstrukci je zatím 38 milionů korun, snad získáme dotaci, bez ní by to nešlo,“ věří starosta vesnice s ročním rozpočtem čtyři miliony korun.

Je ráno a do školky se trousí rodiče s dětmi. S malou Beátkou přichází i chudeřický rodák Michal Morávek: „Místní tady zůstávají a hodně mladých rodin s dětmi se přistěhovalo. Pomohla i dálnice. Hodně lidí se snaží dostat pryč z měst na vesnici, ale zároveň ho chcete mít město v dosahu. V Hradci jsme za čtvrt hodiny, v Praze za 35 minut.“ Tak jako řada místních dojíždí i Michal Morávek za prací právě do Prahy.

O kulturu se v obci, jak to tak bývá, starají dobrovolní hasiči. Patří k nim i Veronika Vejrová, která do školky přivádí své dvě dcerky: „Snažíme se, aby mladé rodiny tady měly zázemí, děláme akce, dětské dny, čarodějnice, máme teď postavenou májku, hlídáme ji do rána. Pořádáme i ples, druhý dělají myslivci, karnevaly pro děti, hasičské soutěže, vychováváme i malé hasiče. Žijeme tady pro děti, to je náš úděl.“ Vedle školky vyvěrá léčivý pramen. Místní trochu zapáchající minerálce říkají láskyplně „Chudeřanka“: „Sjíždí se tu hodně lidí, vozí si naši vodu v petkách domů. Pomáhá na ekzémy, to je ověřené, pomáhá asi opravdu na všechno. Nám se narodila dvojčata, tak možná je to tím, že jsme ho pili,“ směje se sympatická maminka.

Zatímco školka na opravu čeká, chodníky, silnice i obecní budovy mají nové fasády. Vedle požární nádrže, která v létě slouží jako koupaliště, je dětské hřiště a asfaltový kurt i fotbalový travnatý plácek a zmíněná hospoda se zahrádkou. Potkávám tady paní Vlastu. Do Chudeřic se přistěhovala před 20 lety z Broumovska. „Jsme tady moc spokojení, na Chudeřice nemůžu říct ani půl slova špatného. Se sousedy se pomáháme, hospoda tady funguje taky velmi dobře,“ usmívá se spokojeně 67letá seniorka, která je důkazem toho, že v Chudeřicích se žije dobře i těm dříve narozeným.

Podíl dětí v obcí Hradecka (0 – 14 let)

Chudeřice 25,2%

Kunčice 24,4%

Blešno 23,8%

Vysoká nad Labem 23,4%

Kobylice 22,8%

…

Babice 11,7%

Lužany 10,5%

Hrádek 10,5%

Puchlovice 9,1%

Šaplava 8,9%

Zdroj: Sčítání lidu 2021