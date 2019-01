Třebechovice pod Orebem - Také o letních prázdninách mohou rodiče z Třebechovic i blízkého okolí přijít se svými dětmi do Rodičovského centra Domeček.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Tento dobrovolný spolek pomáhá organizovat volnočasové aktivity převážně pro předškolní děti. Cílem je vést děti k aktivnímu a tvořivému trávení volného času. Převážně pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu, má také velký význam, že se zde učí navazovat sociální vazby mimo rodinu.



V průběhu srpna je dvakrát naplánovaná volná herna, a to konkrétně ve středu 3. a 24. srpna. Během předposledního týdne v srpnu mohou rodiče s dětmi přijít na dvě akce zaměřené na tvořivost. V úterý 23. srpna se uskuteční již tradiční dílna, tentokrát pod názvem Bylinné octy, a ve čtvrtek 25. srpna se děti i rodiče mohou zapojit do společného vaření v rámci projektu Zdravý oběd. Na konec letních prázdnin je připraven cyklovýlet na dětské hřiště do nedalekého Štěnkova, který se bude konat 30. srpna. Program začíná vždy v 10 hodin. (lza)