Druhé největší město Hradecka ovládlo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. To získalo v Novém Bydžově více než 32 procent hlasů a zvítězilo zde před koalicí Spolu o tři procenta. Jen 10 procent zapsala v Bydžově koalic Piráti a Starostové. Volební účast zde dosáhla pouhých 59 procent.

