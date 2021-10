Uvolněné startovací byty se nachází v k lokalitách Svatojánská a Stromovka, na Gočárově třídě v domě čp. 760, v Urxově ulici čp. 296, v ulici Pod Zámečkem čp. 1835, 1836 a 1837, v Rybově ulici čp. 1898 a Divišově ulici čp. 830. Vyplněné žádosti o pronájem startovacích bytů budou přijímány pouze osobně ve dnech 3., 10. a 15. listopadu vždy od 8 do 17 hodin v zasedací místnosti č. 199/A. v prvním patře pravého křídla budovy hradeckého magistrátu na adrese Československé armády 408. Přihlášky nelze podávat elektronicky ani zasílat poštou. Přihláška do výběrového řízení bude od 15. října 2021 k dispozici na odboru správy majetku města, na webových stránkách města nebo na úřední desce. Na těchto místech budou postupně doplněny také další informace k výběrovému řízení včetně možnosti prohlídek bytů.

„Startovací byty jsou ideálním řešením bydlení pro mladé lidi, protože jim nízký nájem umožní dosáhnout na plnohodnotné bydlení a zároveň si našetřit finance do budoucna. Obzvlášť v dnešní době, kdy jsou ceny nemovitostí velmi vysoké, je po tomto typu bydlení vysoká poptávka,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Podávat žádosti mohou osoby, které k datu podání ještě nedosáhly věku 32 let, mají ve městě trvalý pobyt nebo jsou zde zaměstnány, a také nevlastní byt ani jinou nemovitost určenou k bydlení. K dispozici budou byty v lokalitách Svatojánská a Stromovka, také na Gočárově třídě nebo v ulicích Urxova, Pod Zámečkem, Divišova a Rybova. Předepsané formuláře můžou žadatelé odevzdávat pouze osobně na magistrátu města ve dnech 3., 10. a 15. listopadu vždy od 8 do 17 hodin. Veřejné losování se pak uskuteční 22. listopadu v 15 hodin ve velkém sále Adalbertina.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.