V Hradci Králové se zatím na jednom kole střídají dva kurýři a firma plánuje pořízení dalšího kola, protože se zvyšuje zájem kurýrů i zákazníků o tuto variantu městské dopravy. V Hradci je tento ekologický způsob dopravy pouze od firmy PPL, která se snaží zapojovat další města do své „zelené logistiky“. Je ale otázka času, kdy tento typ dopravy bude preferovat více firem a měst.

Firma PPL začala s rozvozem v Praze v listopadu minulého roku. Další města, kde PPL rozváží pomocí nákladních elektrokol je Brno, Liberec a Olomouc. V Hradci je tato možnost od června.

Kolo, které zatím v Hradci používají je elektrické jednostopé nákladní kolo Urban Arrow s bednou vpředu. „To, na kterém se jezdí tady v Hradci, je dovezené z Nizozemska, kde lidé obecně využívají cargo kola v každodenním provozu, a mimochodem ne, že by to byla nějaká móda, ale protože se jim nevyplatí jezdit autem. Tam je tolik malých prostorů a koncentrace lidí, že pro lidi absolutně nedává smysl jezdit autem,“ zmiňuje kurýr Tadeáš Sommer.

V zemích jako je Nizozemsko, Dánsko, Německo, Rakousko ale i Slovensko a Maďarsko je už tento typ dopravy rozšířen dlouhodobě a je o něj stále větší zájem. Lidé se totiž více zajímají o životní prostředí a ekologii.

„Nákladní kola jsou doménou a dlouholetou součástí Nizozemské kultury. Obliba nákladních kol umožňuje nejen šetrný přístup k životnímu prostředí, zároveň však přispívá k udržení dobré fyzické kondice, což preferují především ženy/maminky, které tak skloubí odvoz objemných nákupů a bezpečnou dopravu svých ratolestí spojenou se cvičením,“ zmiňuje budoucí kurýr a dlouholetý nadšenec do nákladních kol Zdeněk Svoboda.

Denně zatím kurýři rozvážejí 30 až 50 balíků. Lidé jsou při přebírání balíků velmi překvapeni. „Tady v Hradci jsou lidé docela překvapení, když hledají dodávku a místo ní vidí nákladní kolo a jsou tímto způsobem dodání nadšení a do budoucna projevují zájem o takovou možnost doručení,“ usmívá se zaučující se kurýr Zdeněk Svoboda.

Možnost ekologické dopravy cargo-koly není v Hradci tolik rozšířená, takže si zatím lidé nemohou cíleně vybrat tento typ dopravy, jak je tomu například v Praze. „Tady v Hradci zatím ne, ale firma, který jezdí v Praze, provozuje několik společností, viz třeba Alza, Mall.cz a u těch e-shopů lze zvolit, že člověk chce cyklodopravce, je to rychlejší a zákazník si může zvolit, že si přeje například do dvou hodin dovézt zásilku,“ popisuje kurýr Tadeáš Sommer. Lidé stojící za Bajkazylem věří, že se počet firem i zájem o jejich cargo-dopravu zvětší, protože v ní vidí velký potenciál.

V ekologické dopravě je velká budoucnost a Hradec se tak přidává k dalším městům a také zemím, kde je o cyklodopravu stále větší zájem. „Za prvé to ulehčí dopravě a za druhé si to PPL dá do svého PR a hodně se tím chlubí na veletrzích. V Německu, které je špičkou v autoprůmyslu se v dnešní době hodně řeší ekologie a už jenom proto, že to automobilové společnosti přiřadí do své výroční zprávy, to je interní podnět, aby v tom nadále pokračovali,“ zmiňuje kurýr Tadeáš Sommer.

Cyklodoprava je sice pro kurýry mírně náročná, ale práci si chválí a vítají tuto možnost. „Je to dřina a mělo by to být více oceněné, v jiných zemích mají úplně jiné ohodnocení. Ale je to suprovej džob a hrozně mě baví, že je to spojení sportu s prací, což mám na tom rád,“ zmiňuje kurýr Jiří Hendrych.

„Hlavně ten aspekt, že se lidi na vás usmívají a všímají si Vás, je jiný než ten, když člověk jede v dodávce, to se usmívají jen málokteří,“ shrnuje příjemnou část cargo-dopravy Tadeáš Sommer.