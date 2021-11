Jako první skácely v úterý ráno zhruba patnáctimetrovou jedli technické služby na zahradě v Černožicích a ještě dopoledne ji jeřáb vztyčil na Velkém náměstí.

„Kácení bylo bez problémů. Už několikátý rok to dělají naši zkušení pracovníci,“ řekl Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradce Králové.

Nabídněte stromy na vánoční výzdobu hradeckých náměstí

Jedli rostoucí u rodinného domku v Černožicích u Jaroměře do Hradce Králové věnovala Lada Jemelíková. „Sázela se, když jsem byla malá, bude jí tak 40 let. Teď už byla přerostlá, ohrožovala okolní domy, tak jsme ji nabídli městu. Je to krásný strom, ale kdyby na něco spadl, tak by to byla škoda. Takhle udělá radost spoustě lidí a dětí,“ řekla.

Kapry a stromky letos zdražíme minimálně, říká ředitel hradeckých lesů

Druhý strom, tentokrát smrk ztepilý, stojí na Masarykově náměstí. Dvacetimetrový strom pochází z hradeckých lesů. „V rámci denní výzdoby ozdobíme stromy červenými a stříbrnými koulemi. Dál to budou bílé ledkové řetězy, plus zábleskové žárovky a světelné vločky,“ popisuje výzdobu Jakub Dušek z technických služeb.

Vánoční stromy se v Hradci Králové rozsvítí tuto neděli. Původně velkolepou akci kvůli aktuální kovidové situaci město zrušilo a stromy se rozsvítí společně s veřejným osvětlením.