Oddělení následné péče by mělo tvořit největší část nového zdravotnického zařízení, které v příštích letech rozšíří možnosti pro pacienty, kteří se potřebují vrátit do normálního života. Vedení města v čele s primátorem Alexandrem Hrabálekm (ODS) oprášilo projekt, který má obyvatelům Hradce jako bonus přinést i nový parkovací dům.

Ačkoliv je v Hradci Králové špičková fakultní nemocnice, stovky lidí ročně po úspěšných ortopedických operacích a krátkodobém pobytu ve staré nemocnici musí další rehabilitaci hledat jinde. To by se ale mělo už brzy změnit. „Snažíme se vytvořit nové podmínky pro tzv. následnou péči. Díky novému zařízení bychom prodloužili rehabilitaci přímo ve městě třeba až na 10 měsíců a tím dokázali vrátit do normálního života podstatně více lidí,“ vysvětlil Deníku Hrabálek.

Dosud museli pacienti, kteří po operaci absolvovali kratší rehabilitaci v přetížené staré nemocnici, další následnou péči hledat mimo krajské město, případně pokračovat v rehabilitaci jen ambulantně. To by mělo změnit nové zařízení, které plánuje postavit v ulici Na Rybárně soukromý investor. Tím má být společnost Primigenia. „Máme provozovatele, máme developera a v současné době bychom rádi prosadili v orgánech možnost výstavby tohoto zařízení,“ potvrdil primátor s tím, že tzv. následnou péči by měl zajišťovat stejný provozovatel jako jí zajišťuje ve staré nemocnici. V současnosti míří projekt do sociální komise města. „Poprvé nám tam bylo řečeno, že nemají dostatek informací, takže jsme samozřejmě informace zajistili,“ uvedl Hrabálek. Podle primátora je výhodou, že následná péče bude relativně blízko fakultní nemocnice. S jejím ředitelem Vladimírem Paličkou jednal investor i o budoucím personálu. „S provozovatelem se dohodl na tom, jaký personál a odkud by tam pracoval. To pro mě bylo vůbec nejdůležitější. Nechtěl bych tady vytvořit něco, co by odčerpalo pracovníky fakultní nemocnici,“ dodal primátor.

Místním má ulehčit život parkovací dům

Město jako majitel pozemku je ochotné na projekt developera kývnout i z dalšího důvodu. Investor se totiž zavázal, že kromě zdravotnického zařízení vybuduje také parkovací dům. Ten by měl sloužit nejen pro samotné zařízení, ale také pro obyvatele okolí a případně i návštěvníky Hradce. Tomu nahrává jeho plánovaná poloha u výpadovky na Pardubice.

O takřka totožném projektu se v Hradci hovořilo už před lety, kdy společnost Importal plánovala ke zdravotnickému zařízení vybudovat i parkhaus pro 175 aut. Bývalé vedení města ale od projektu nakonec dalo ruce pryč. Nástupnická společnost Importalu Primigenia ale plán oprášila. „Stavba polyfunkčního domu zdravotní péče je navržena tak, aby nabídla všechny potřebné služby spojené s péčí o nemocné. Navíc zde uvažujeme i o doplňkových zdravotnických službách, lékárně, ordinacích či kavárně s bufetem, což je v moderních zařízeních tohoto typu standard,“ řekla Deníku už před dvěma lety zástupkyně investora Markéta Ondroušková. Teď to vypadá, že investor najde společnou řeč i s vedením města. V nejbližších měsících by měli projekt posvětit i zastupitelé. Pokud se tak stane, následná výstavba by měla být hotová do dvou let.