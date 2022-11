„Klient 86, přepážka číslo 38,“ hlásí robotický hlas odbavovacího systému. Na chodbě hradeckého úřadu práce sleduje informační tabuli asi dvacítka lidí. „Čekala jsem asi půl hodiny, není to žádná hrůza,“ říká mladá žena, která vychází z jedné z desítek kanceláří. Žádala o příspěvek na bydlení a příspěvek pro dvě děti. „Nájem se nám zatím nezvýšil, ale hrozně vyletěly zálohy na energie. Nevím přesně, kolik bych měla dostat, ale určitě to to zdražení nepokryje. A to nemluvím o tom, o kolik je dražší jídlo,“ krčí rameny.