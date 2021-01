Ani pět týdnů po odvolání Věry Pourové (ANO) z pozice náměstkyně primátora se neobvyklá politická situace v krajském městě nezměnila. Menšinová koalice ve složení ODS a ANO dál deklaruje snahu pokračovat ve spolupráci, ale podporu opozičních zastupitelů hledá marně. V hradecké vládě také stále sedí i dva zástupci dnes už opoziční Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ).

Menšinová koalice má před pondělním zasedáním zastupitelstva jasný plán. Odvolat Adama Zárubu a Martina Hanouska (ZPHZ) z vedení města a na jejich místa zvolit Pavla Marka (ANO), Andreu Turkovou (ANO) a Martina Soukupa (ODS). Všichni by měli působit jako náměstci primátora. Nově by tak nebyli čtyři náměstci, ale pět. Zůstat má i Monika Štayrová (ANO) a Jiří Bláha (ODS).

Jako první přijde na řadu snaha o odvolání bývalých partnerů ze ZPHZ. Zástupci ODS a hnutí ANO opakovaně Zárubu s Hanouskem vyzvali, aby se svých funkcí vzdali. Ti to ale odmítají. „Rezignovat se nechystáme. Nemyslím si, že je teď dobré vyklidit pozice. Chceme mít nějakou jistotu v tom, co se na radnici děje, že nebudou zašlapány věci, za které jsme bojovali. Dokud není nikde domluvená většina, je naše odvolání věc zastupitelstva," potvrdil Adam Záruba. Pro jejich odvolání tak menšinová koalice hledá hlasy mezi opozičními zastupiteli. „Snažíme se pro jejich odvolání získat podporu napříč opozičními stranami, ale ani my si nemůžeme být jisti, zda k němu dojde,“ řekl předseda zastupitelského klubu ANO Pavel Marek. Jenže podle zjištění Deníku to s odvoláním zástupců ZPHZ nebude vůbec jednoduché. „Nepodpoříme to. Nehodláme řešit problémy koalice ODS a hnutí ANO,“ shodně uvedli za Piráty Aleš Dohnal a za HDK Pavlína Springerová. Pomocnou ruku zřejmě nebude chtít menšinové vládě podat ani Koalice pro Hradec (KPH). Její zástupci ostatně podrželi Hanouska se Zárubou ve funkcích už v prosinci. „Definitivně o tom ale ještě budeme jednat na klubu,“ informovala Anna Maclová (KPH). Zbývá tak jediná možnost – podpora komunistů. Ti však v otázce odvolání zástupců za ZPHZ nejsou podle předsedy jejich zastupitelského klubu jednotní. „Já sám jsem pro jejich odvolání. Finální rozhodnutí však necháme na každém zastupiteli,“ řekl Deníku Lubomír Štěpán (KSČM).

Menšinové koalici hrozí další fiasko

ODS a ANO disponují v zastupitelstvu 16 hlasy. Pro odvolání Záruby s Hanouskem, ale také pro volbu nových členů městské rady, je potřeba hlasů aspoň 19. Pavla Marka, Andreu Turkovou a Martina Soukupa však většina opozice podpořit nechce. „Lidé, které oni do vedení města navrhují, nejsou z našeho pohledu lepší než pánové Hanousek se Zárubou," vysvětlil to například pirátský zastupitel Dohnal. Pokud tak nebudou hlasovat s koalicí všichni tři zastupitelé za KSČM, hrozí jí reálně další debakl. Že nemá vláda ODS a ANO v zastupitelstvu dostatečnou podporu se ukázalo už v prosinci, kdy neprošly návrhy na odvolání Záruby s Hanouskem a naopak se opozici podařilo odvolat Věru Pourovou a také zastupitele pro územní plán Jiřího Langera (ANO). Jeho post by měl překvapivě obsadit Adam Záruba, na jehož podpoře se shodla jasná většina napříč stranami.

Jiná varianta koalice není na stole

Ačkoliv to na první pohled vypadá, že pozice koalice ANO s ODS je téměř bezvýchodná, žádná alternativní koalice v současnosti na stole není. „Věřil jsem, že se podaří koalici přemodelovat, ale zatím je to spíš takové plácání v bahně. Chuť opozičních stran jít do vedení města je docela malá,“ potvrdil Záruba. Piráti a HDK se shodují na tom, že trumfy aktuálně drží ODS. Opoziční strany HDK, Piráti, ZPHZ i KPH totiž nedokážou dát při deklarovaném nezájmu spolupracovat s hnutím ANO a KSČM většinu jinak, než právě spoluprací s občanskými demokraty. „Dokud se ODS nerozhodne opustit spolupráci s ANO, není o čem jednat,“ vysvětlila Springerová. Na nic takového se ale ODS nechystá zřejmě nechystá. Podle informací Deníku sice zastupitelský klub ODS není jednotný, ale stále v něm těsně převažuje názor, který navenek komunikuje předseda klubu Martin Soukup: „Vůči našemu koaličnímu partnerovi by to byl podraz a navíc dnešní opoziční strany nechtějí rok a půl před volbami spolupřevzít odpovědnost a vládnout."

Jisté je, že ODS by v případě spolupráce s opozičními stranami nedokázala udržet tak silnou pozici na radnici. "My jsme ODS jasně řekli řekli několikrát naše podmínky. Zásadní podmínkou je, že chceme, aby naše síly byly vyrovnané. Máme stejně zastupitelů jako ODS," deklarují svůj postoj Piráti. Podle nich by například musel ze své pozice odejít investiční náměstek Jiří Bláha.

Jak by mohla vypadat nová vláda v Hradci?



Podle plánu menšinové koalice ODS a hnutí ANO by se měli v pondělí do vedení města dostat hned tři noví lidé. Ti by nahradili v městské radě v prosinci odvolanou Věru Pourovou (ANO) a také Martina Hanouska a Adama Zárubu ze Změny pro Hradec a Zelených, které se bude menšinová koalice snažit odvolat na začátku pondělního zasedání. Pokud se to podaří plán je následující: V čele krajského města má zůstat současný primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Nově by ale měl mít hned pět náměstků, dva z ODS, tři z ANO:



- Monika Štayrová (ANO) pro oblast ekonomiky a dotací.

- Jiří Bláha (ODS) pro oblasti rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města.

- Pavel Marek (ANO) by měl po své stranické kolegyni Pourové převzít gesce městského majetku a organizací.

- Martin Soukup (ODS) má nově vést oblasti školství, kultury, cestovního ruchu a sportu.První dvě oblasti má dosud na starost Martin Hanousek (ZPHZ), druhé dvě primátor Hrabálek.

- Andrea Turková (ANO) pro sociální oblast a zdravotnictví. Přebrala by tak část gesce Martina Hanouska.