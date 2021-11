Pro první dávku vakcíny si přišla paní Jana. S očkování dosud otálela, teď se obává avizovaných omezení, která by měla postihnout neočkované. „Jsem podnikatelka a obávám se, že když nebudu očkovaná, že mě to omezí v práci. Také nechci platit za testování.“

Očkovací centrum se otevírá ve všední dny o půl čtvrté odpoledne. Při vstupu se měří teplota, kontroluje registrace. „Poslední týden se zájem zvětšuje,“ říká staniční sestra Petra Nováková.

První hodina patří pouze registrovaným zájemcům. Pro třetí dávku si přišel i 78letý Jaroslav Ženíšek. „Ohledně očkování žádné pochybnosti nemám. Těžko někomu mluvit do svědomí. Kdyby nebylo očkování, tak by dnes byla obrna, nebo neštovice. Je to vakcinace, jako jakákoliv jiná,“ říká vitální senior z Hradce Králové. „K třetí dávce jsem se registroval telefonicky a pak čekal pouhé tři dny. Zavolal jsem na tu bezplatnou linku 1221, tam jsou velice ochotní. Všechno vyřešili za mě, já už jsme z generace, která si s počítači už moc nerozumí.“

Zatímco Jaroslav Ženíšek po povinném patnáctiminutovém čekání odchází, ve vedlejší chodbě se tvoří fronta těch, kteří nejsou registrovaní. Pro ně se centrum otevírá o půl páté. Mezi padesáti čekajícími je i slečna Šárka, která přijela z Kostelce nad Orlicí: „Mě k tomu dovedla práce. Dělám s lidmi, konkrétně servírku, takže by mi mohlo hrozit, že při dalším zpřísnění opatření bych mohla přijít o práci. Z očkování strach nemám, beru to, že to je vakcína, jako každá jiná.“

Očkovací centrum denně naočkuje kolem 700 zájemců. „V posledních dnech evidujeme mírný nárůst zájmu o očkování, současně avizovaná vládní opatření se na zájmu projeví zřejmě v nejbližších dnech,“ říká mluvčí nemocnice Jakub Sochor s tím, že pokud by to bylo potřeba, zvýší očkovací centrum kapacitu. Očkovací centrum je otevřené ve všední dny od půl čtvrté do půl osmé a o víkendu od osmi do čtyř hodin odpoledne.