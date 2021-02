Během středy vyzvali k vytvoření nové koalice nejprve Piráti a o několik hodin později tak ve společném prohlášení učinili i zástupci Hradeckého demokratického klubu (HDK), Koalice pro Hradce (KPH) a Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ). Ti všichni nyní jednají se zastupitelským klubem ODS.

Občanští demokraté sice stále mají koaliční smlouvu s hnutím ANO, jejich menšinová vláda však dlouhodobě nemá dostatečnou podporu v zastupitelstvu. I proto nyní ODS vítá jednání s opozicí.

„Pokud by bylo vytvořeno takové uskupení, které by zajistilo obnovu všech funkcí města, zlepšilo fungování úřadu a zajistilo systémovou pomoc občanům a podnikatelů v této covidové době, ODS by to uvítala,“ říká Martin Soukup. Podle ODS jsou ale jednání teprve na začátku. To, že hnutí ANO hrozí vyšachování z funkcí na radnici, si dobře uvědomuje předseda jejich zastupitelského klubu Pavel Marek.

Vítěz posledních komunálních voleb rozhodně nyní nemá v zastupitelstvu ideální pozici. Už v prosinci zastupitelé odvolali náměstkyni Věru Pourovou (ANO) a naopak už dvakrát ve funkci podrželi náměstka Martina Hanouska (ZPHZ), jehož strana v listopadu původní koalici opustila. „V politice musíte počítat se vším. Jestli naše menšinová vláda vydrží, to je jako věštění z křišťálové koule, ale uděláme pro to maximum. Pokud se proti nám všichni spojí a představí řešení, které je podle nich zajímavější pro město, tak mají plnou sílu nás odvolat a toto vládnutí na městě ukončit,“ uvědomuje si Marek.

Do pondělí nová koalice asi nevznikne

Podle opozice je dobrým signálem, že ODS začala o nové koalici vůbec vyjednávat. Ve čtvrtek s Piráty, v pátek pak s HDK, KPH a ZPHZ. „Zásadní změna je, že se reálně jedná i s ODS. Ta se předtím dva měsíce tvářila, že se nic neděje,“ říká Pirát Aleš Dohnal. Podle něj je však nepravděpodobné, že by nová koalice vznikla už před pondělním jednáním zastupitelstva. „Věřím ale, že v příštím týdnu bude dohoda na světě a svoláme mimořádné zastupitelstvo,“ dodal Dohnal s tím, že nechtějí čekat až na další mimořádné zastupitelstvo na konci března. S tím souhlasí i Pavlína Springerová z HDK nebo Adam Záruba z ZPHZ.

Spory jsou i v opozici, kdo bude primátorem?

Ačkoliv na jedné straně Piráti a na druhé blok tří dalších stran vyzývají k utvoření společné koalice s ODS, která by disponovala pohodlnou většinou 23 hlasů v 37 členném zastupitelstvu, idylická atmosféra není ani mezi nimi. Zástupci HDK, KPH a ZPHZ už představili Pirátům svůj návrh na budoucí vládu. „Oni nám ale napsali, že trvají na své představě. Interpretuji to tak, že Piráti nadřadili zájmům města svoje personální požadavky,“ tvrdí předsedkyně HDK Pavlína Springerová. Právě ona je kandidátkou HDK, KPH a ZPHZ na primátorku, což pro Deník potvrdila ona sama i radní za ZPHZ Adam Záruba. Požadavek je to poměrně logický, HDK má totiž hned sedm zastupitelů. ODS a Piráti jich mají shodně pět a ZPHZ a KPH po třech.

Jenže ambicí na nejvyšší post na radnici se nevzdávají ani Piráti. „Nevyloučil bych to jako možnou variantu," přiznává Aleš Dohnal. A současný radní Adam Záruba potvrzuje, že rozpor trojkoalice HDK, KPH a ZPHZ s Piráty je právě v tom, kdo by měl stát v čele radnice. Podle Springerové navíc přišli Piráti s návrhem, podle něhož by měli získat hned tři radní, zatímco ostatní strany by měly pouze dva. A to teprve nyní vstupuje do kolotoče jednání ODS, která drží post primátora poslední dva roky. Pozice primátora Alexandra Hrabálka a zejména pak jeho investičního náměstka Jiřího Bláhy se však zdá být jen těžko udržitelná.

Jejich potenciální partneři se podle informací Deníku shodli na tom, že oba pánové musí radnici opustit. „Rozhodně chceme, aby ta změna ve vedení města byla zásadní, tedy aby odešel i pan primátor. Zároveň ale musíme najít shodu i s ODS, takže o tom ještě budeme určitě jednat. Naprosto jasný požadavek je konec pana náměstka Bláhy, u pana Hrabálka je to obtížnější,“ naznačuje pirátský zastupitel Dohnal.