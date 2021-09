Seznam oceněných v jednotlivých kategoriích pro rok 2021: Osobnost v oblasti sociální práce a v sociálních službách Simona Dolková, bývalá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Dobrušce Kateřina Forejtková, vedoucí Intervenčního centra Hradec Králové Petr Hejzlar, ředitel organizace Péče o duševní zdraví Radka Kobrlová, sociální pracovnice DD Lampertice Jana Králíková, koordinátorka MZ pro reformu psychiatrické péče Antonín Stanislav, ředitel Domova důchodců Tmavý Důl Osobnost a poskytovatel v rámci služeb poskytovaných v komunitě Oblastní Charita HK Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje organizace Laxus Osobnost a poskytovatel v rámci péče o ohrožené děti Zdeňka Rykrová, in memoriam; za systematickou práci a rozvoj v oblasti pěstounské péče Marie Borecká, pěstounka na přechodnou dobu Dana Fučíková, dobrovolnice Projekt: Íčka stríčka Oslýčka, SAS Vrchlabí

„V letošním roce jsme se kromě ocenění osobností v oblasti sociální práce zaměřili i na oblast služeb poskytovaných v komunitách, které se významným způsobem snaží o přechod klientů z ústavní péče k přirozenému prostředí tak, aby klienti mohli žít co nejvíce plnohodnotný život a dále na oblasti rozvoje služeb a péče o ohrožené děti. Oceněným upřímně gratuluji, ale velké poděkování patří všem, kteří zkvalitňují život našim spoluobčanům, protože by se bez jejich pomoci neobešli,“ řekla náměstkyně Berdychová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.