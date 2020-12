V neděli ráno začalo v Praze a v Brně očkování proti koronaviru. Jako jedno z prvních měst v Česku se nejpozději ve středu přidá i Hradec Králové. Nejpozději v úterý má do krajského města dorazit asi 500 dávek vakcíny. „Využijeme je pro naše lékaře a některé pacienty. Tu dávku proočkujeme do Silvestra,“ informoval náměstek ředitele FNHK Zdeněk Tušl. Hradecká nemocnice zaměstnává zhruba pět tisíc lidí. O očkování je z řad personálu velký zájem. Očekává se tak, že ještě i další dodávky využije nemocnice zejména pro personál.

V krajských nemocnicích má očkování začít zhruba o dva týdny později. Dosud se počítalo s očkovacími místy v Jičíně, Trutnově, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. Podle hejtmana Martina Červíčka (ODS) vznikne místo i ve Dvoře Králové nad Labem.

Kraj má jasno i o tom, kdo přijde na řadu jako první. „Nejprve budou očkování zdravotníci, kteří projeví zájem, následně senioři a pracovníci v sociálních zařízeních, a to nejenom těch, kde je kraj zřizovatelem. Jejich očkování zajistí výjezdní týmy, kteří jej provedou na místě v sociálních zařízeních,“ informoval hejtman.

Do konce ledna nejméně 10 tisíc vakcín

Podle mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilové by se mělo začít očkovat v pondělí 11. ledna. „Týdně by mohlo být v krajských nemocnicích celkem naočkováno téměř tisíc lidí,“ uvedla Chytilová. Podle plánu ministerstva zdravotnictví by měl Královéhradecký kraj do konce ledna dostat minimálně deset tisíc vakcín. Lidé, kteří nepatří do rizikových skupin, by se k očkování měli dostat nejdříve na konci února. Tou dobou by se do očkování měli zapojit i praktičtí lékaři. Záleží také na tom, kdy projdou schvalovacím procesem i další vakcíny.

Znovu roste počet hospitalizací

Přestože přes vánoční svátky klesly kvůli menšímu počtu testovaných denní přírůstky nově diagnostikovaných lidí s onemocněním covid-19, situace v nemocnicích se začíná opět zhoršovat. V hradecké fakultní nemocnici vzrostl za posledních 10 dní počet hospitalizovaných o více než 30 procent. Ještě vyšší nárůst evidují nemocnice spadající pod kraj.

„Aktuálně je v krajských nemocnicích 223 hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19, z toho 38 vyžaduje péči na JIP. Například před deseti dny jsme měli 160 hospitalizovaných pacientů s covidem, to je nárůst o více než 60 lidí,“ řekla Deníku Lucie Chytilová.

V systému PES klesl kraj na čtvrtý stupeň

Poprvé od 10. prosince včera klesl index rizika pro Královéhradecký kraj na hodnotu odpovídající čtvrtému stupni pohotovosti. I tak je ale hradecký kraj s hodnotou 75 druhým nejrizikovějším v Česku. V pátém stupni aktuálně zůstává pouze Moravskoslezský kraj.

Fialovou barvou značící nejvyšší stupeň pohotovosti, zůstávají zbarvené okresy Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Hradecko, Jičínsko a Trutnovsko jsou pak shodně ve stupni číslo čtyři. Aktuálně je v Královéhradeckém kraji přes čtyři a půl tisíce aktivních případů. Vysoké denní přírůstky ze začátku minulého týdne zpomalily sváteční dny, během nichž zdravotníci provedli výrazně méně testů. I tak se za posledních týden zvedl počet aktuálně nemocných zhruba o tisícovku. Nejvíce aktivních případů je na Hradecku, nejméně na Jičínsku. Při přepočtu na počet obyvatel je situace nejhorší na Rychnovsku.